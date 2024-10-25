Зірковий боєць UFC віднедавна є співвласником Bare Knuckle Fighting Championship – американської спортивної організації, що проводить кулачні бої без рукавиць.

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У нещодавньому дописі у соцмережі X МакГрегор заінтригував шанувальників віртуальних єдиноборств, повідомивши що працює над відеогрою, що стане відображенням діяльності цієї федерації.

Зараз я працюю над відеогрою BKFC! Швидкий екшн із неприємними порізами та бризками крові, зі звуком ударів голих кулаків у череп, яких ніколи не чули й не бачили у відеоіграх,

– заявив спортсмен.

МакГрегор рекомендував шанувальникам стежити за оновленнями у його соцмережах та не повідомив бодай на яких платформах планується вихід проєкту.

Так чи інакше, грі відомого бійця доведеться стикнутися з жорсткою конкуренцією в жанрі, адже нещодавно вийшов симулятор боксу Undisputed, а EA почали роботу над UFC 6, яка планується до релізу вже у 2025 році.