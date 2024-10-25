Звездный боец UFC с недавних пор является совладельцем Bare Knuckle Fighting Championship – американской спортивной организации, проводящей кулачные бои без перчаток.

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В недавнем посте в соцсети X МакГрегор заинтриговал поклонников виртуальных единоборств, сообщив что работает над видеоигрой, что станет отражением деятельности этой федерации.

Сейчас я работаю над видеоигрой BKFC! Быстрый экшн с неприятными порезами и брызгами крови, со звуком ударов голых кулаков в череп, которых никогда не слышали и не видели в видеоиграх,

– заявил спортсмен.

МакГрегор рекомендовал поклонникам следить за обновлениями в его соцсетях и не сообщил хотя бы на каких платформах планируется выход проекта.

Так или иначе, игре известного бойца придется столкнуться с жесткой конкуренцией в жанре, ведь недавно вышел симулятор бокса Undisputed, а EA начали работу над UFC 6, которая планируется к релизу уже в 2025 году.