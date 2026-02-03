Аналітик вперше назвав бюджет ARC Raiders

Фінансовий аналітик Майкл Пачтер промовився про те скільки Embark Studios обійшлася розробка хітового багатокористувацького шутера ARC Raiders та припустив у скільки разів окупилася гра.

ARC Raiders стала одним з найбільших хітів останніх років і це не в останню чергу завдяки вдалому плануванню бюджету на розробку, повідомляє Insider Gaming.

ARC Raiders – ідеальний приклад розумного планування бюджету?

У нещодавньому випуску подкасту SIFTD Games фінансовий аналітик Майкл Пачтер випадково розкрив бюджет створення ARC Raiders.

Це сталося під час обговорення ситуації довкола Ubisoft, реструктуризація якої призвела до закриття цілих проєктів, як от ремейк Prince of Persia, та скорочення багатьох команд розробників.

Аналітик стверджує, що це стало наслідком неправильної політики формування бюджету. Ігри Ubisoft, як говорить Пачтер, робилися понад 5 років, вимагали багато коштів, а потім приносили компанії 5 мільйонів доларів – так не могло тривати довго.

Натомість фінансист вважає ідеальною грою, на яку слід рівнятися іншим саме шутер ARC Raiders.

За його інформацією, створення проєкту обійшлося Embark у 75 мільйонів доларів (включно з маркетингом), тривало 3 роки, а команда не перевищувала 70 працівників.

За словами Пачтера, гра вже заробила близько 500 мільйонів доларів, продавшись тиражем у 12 мільйонів копій, а у майбутньому цілком ймовірно перетне позначку в мільярд вічнозелених.

