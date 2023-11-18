Видавець GTA 6 міг натякнути на ціну майбутнього проєкту – геймерам це не сподобається

Очільник компанії Take-Two Interactive Штраус Зельник розповів про власне бачення формування цін на відеоігри, що може бути поганим знаком для геймерів, які очікують GTA 6.

Усім відомо, що всі відеоігри пропонують різну кількість контенту, часто – за однакову ціну.

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Наприклад, у таких проєктах як Baldur’s Gate 3, геймери можуть "зависнути" на сотні годин, а ось Alan Wake 2, скоріше за все, пройдуть кілька разів годин за 35.

Головний виконавчий директор Take-Two Interactive – Штраус Зельник виразив думку, що ціна на відеоігри має формуватися, опираючись на цей чинник.

З точки зору ціноутворення для будь-якої розважальної власності, в основному алгоритм являє собою значення очікуваного використання розваг, тобто вартість за годину помножена на кількість очікуваних годин плюс кінцева вартість, яку сприймає клієнт, який стає власником, якщо продукт фактично є власністю, а не, скажімо, орендований чи доступний за підпискою, – сказав CEO.

Хоча такої формули, як та, яку пропонує Зельник, на цю мить не існує в ігровій індустрії, неможливо передбачити, чи не планують її запровадити у майбутньому.

За цими стандартами наші ціни все ще дуже, дуже низькі, оскільки ми пропонуємо багатогодинне дозвілля, – додав функціонер.

Можливо, це означає, що реліз GTA 6 засмутить шанувальників значно вищою ціною, ніж та на яку вони сподівалися.