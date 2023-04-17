Продано найдорожчий скін CS:GO в історії – скільки вартувала зброя

Гучна покупка скіна для зброї у Counter-Strike: Global Offensive встановила новий неймовірний рекорд з шестизначною сумою. Деталі шаленої угоди – у матеріалі.

З анонсом Counter-Strike 2 ринок віртуальних предметів CS:GO стрімко злетів догори, а інвестори та колекціонери готові платити все вищі ціни за найрідкісніші та найбажаніші лоти.

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Лишень у березні скін з гри був проданий за 160 тисяч доларів, що на той момент стало найдорожчим продажем за 10 років існування проєкту. Однак рекорд протримався зовсім недовго.

"Загартований" AK-47 "Blue Gem", який має максимально блакитний візерунок під номером 661, був виставлений на продаж у листопаді 2022 року за просто таки шалену суму і знадобилося майже шість місяців, щоб знайти покупця.

Отож, якраз на Великдень, віртуальний лот був проданий за колосальних 400 тисяч доларів.

Посередником в угоді виступив популярний CS:GO трейдер і стрімер zipeL, який і повідомив про новий шалений рекорд.

У обмін також ввійшов ніж із "загартованого" керамбіту "Blue Gem" вартістю у 100 тисяч доларів.

Цей ніж такий самий, як і знаменитий Karambit, оцінений 1,5 мільйона доларів, що є найдорожчим скіном у CS:GO, за винятком того, що проданий екземпляр у "зношеному" стані, а не "щойно з фабрики", що і зумовлює гігантську різницю в ціні.

Загалом угода в 500 тисяч вічнозелених стала другою найдорожчою в історії гри.