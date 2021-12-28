Скільки коштують всі ігри, які цьогоріч отримали передплатники PS Plus та Xbox Live Gold

Журналісти підрахували, скільки коштують всі ігри, які отримали передплатники PS Plus та Xbox Live Gold. У 2021 році Sony та Microsoft сумарно роздали майже сто відеоігор.

Напевно, всі геймери знають, що передплатники PS Plus та Xbox Live Gold щомісяця можуть "безплатно" отримувати різноманітні відеоігри. За останній рік Sony та Microsoft роздали чимало таких проєктів, а тому журналісти порталу Polygon вирішили підрахувати, скільки вони коштують разом.

Не пропустіть Найкращі геймерські меми за останній тиждень: убивця Call of Duty і зрада в Minecraft

Представники сайту відзначили, що у 2021 році всі передплатники PS Plus могли додати у свою колекцію 40 таких відеоігор. Сумарно вони коштують 1,4 тисячі доларів (майже 39 тисяч гривень), тобто в середньому за одну гру потрібно заплатити 35 доларів.

На агрегаторі рецензій Metactitic середня оцінка всіх цих відеоігор становить 73 бали зі 100. А найкращими за цим показником стали такі проєкти: Control: Ultimate Edition (85 балів), Final Fantasy 7 Remake (87 балів) та Until You Fall (85 балів). Також варто додати, що середній вік всіх ігор, які роздавала Sony, становить півтора року.

Control: Ultimate Edition​ / Фото з крамниці PlayStation Store

А от передплатники Xbox Live Gold у 2021 році могли отримати "безплатно" одразу 49 відеоігор. Щоправда, сумарно вони коштують лише 1,1 тисячі доларів (майже 30 тисяч гривень), тобто в середньому за один такий проєкт потрібно заплатити 21 долар.

Цікаво, що така кількість досить дешевих відеоігор не вплинула на середню оцінку. Представники Polygon підрахували, що вона становить все ті ж 73 бали зі 100. А найкращими за цим показником стали такі ігри: Little Nightmares (83 бали), Gears 5 (84 бали) та Resident Evil HD (82 бали). Додамо, що середній вік всіх таких відеоігор становить аж сім років.

Gears 5 / Фото з крамниці Microsoft Store