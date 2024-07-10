Творець оригінальних відеоігор серії Fallout Тім Кейн нещодавно поділився новою теорією про те, скільки всього Сховищ було збудовано компанією Vault-Tec.

Варте уваги 5 небанальних горорів з чудовим сюжетом, які ви можете пограти у 2024 році

Скільки Сховищ у всесвіті Пустки?

Сховища – це величезні автономні бункери, збудовані корпорацією Vault-Tec нібито з благою метою збереження цивілізації, а насправді ж – це місця жорстоких експериментів над людьми, що розкривається не лише в іграх, але й в популярному серіалі від Amazon Prime.

Вони завжди були частиною ігор серії, а у Fallout 4 їх найбільше – 7.

Цікаво! Існують чутки, що в грі мало бути й восьме Сховище, але його вирізали.

У нещодавньому відео на своєму YouTube-каналі легенда ігрової індустрії Тім Кейн повідомив цікаву інформацію про всесвіт Fallout, припустивши, що Vault-Tec мала на меті побудувати 1000 Сховищ.

Однак Кейн вважає, що насправді завершено їх було набагато менше. Він висунув теорію, що Vault-Tec не змогла побудувати всі заплановані бункери після того, як занизила ставки на державний контракт, що зрештою призвело до необхідності проведення експериментів у тих, які все ж були побудовані.