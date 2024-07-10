Создатель оригинальных видеоигр серии Fallout Тим Кейн недавно поделился новой теорией о том, сколько всего Убежищ было построено компанией Vault-Tec.

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Сколько Убежищ во вселенной Пустоши?

Убежища – это огромные автономные бункеры, построенные корпорацией Vault-Tec якобы с благой целью сохранения цивилизации, а на самом деле – это места жестоких экспериментов над людьми, что раскрывается не только в играх, но и в популярном сериале от Amazon Prime.

Они всегда были частью игр серии, а в Fallout 4 их больше всего – 7.

Интересно! Существуют слухи, что в игре должно было быть и восьмое Убежище, но его вырезали.

В недавнем видео на своем YouTube-канале легенда игровой индустрии Тим Кейн сообщил интересную информацию о вселенной Fallout, предположив, что Vault-Tec имела целью построить 1000 Убежищ.

Однако Кейн считает, что на самом деле завершено их было гораздо меньше. Он выдвинул теорию, что Vault-Tec не смогла построить все запланированные бункеры после того, как занизила ставки на государственный контракт, что в итоге привело к необходимости проведения экспериментов в тех, которые все же были построены.