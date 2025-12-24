Колишній тренер NAVI розкрив революційні плани Astralis у Counter-Strike 2

Український кіберспортивний тренер kane стверджує, що всесвітньовідома організація Astralis стоїть на порозі історичного рішення щодо свого складу у Counter-Strike 2.

Характерною рисою усіх складів Astralis з Counter-Strike від самого моменту заснування організації було те, що гравці були виключно данцями. Вочевидь, скоро це може змінитися, інформує 24 Канал з посиланням на Kane у Telegram.

Astralis готують інтернаціональний склад?

Інсайдерською інформацією про плани босів Astralis поділився легендарний український тренер Михайло Благін, більш відомий як Kane.

За його словами, організація серйозно розглядає можливість вперше в історії сформувати інтернаціональний склад. Однак поки що, ця ініціатива все ще на етапі обговорення.

Разом з тим Благін вже має пораду щодо рекрутингу в майбутній колектив.

Чи зможуть вони це зробити, питання поки що відкрите. Але якби я був на їхньому місці, я б уважніше придивився до jL,

– написав Kane.

Литовець Юстінас Лекавічус добровільно пішов на лаву запасних NAVI, оскільки відчув певне вигорання від шаленого режиму та потребував паузи.

Водночас MVP першого "Мейджора" в історії CS 2, як повідомляє Liquipedia, точно став би гравцем навколо якого можна було б збудувати сильний колектив.

Тим більше Юстінас не лише вельми майстерний кіберспортсмен, але й справжній шоумен, тож його підписання справді могло б стати відправною точкою у новій епосі Astralis.

Єдиною перепоною може стати ціна, яку Natus Vincere захочуть отримати за все ще свого гравця.

Чи дослухаються в данській організації поради Благіна, а чи може й взагалі відмовляться від "інтернаціонального" шляху – покаже лише час.

Що відомо про Astralis?