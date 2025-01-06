Обійшлося без сюрпризів – Monte представили оновлений склад з CS 2 на 2025 рік
Українська кіберспортивна організація Monte оприлюднила оновлений склад з Counter-Strike 2, який боротиметься за перемоги у 2025 році.
Після розпуску академії, український колектив Monte представив світу оновлений основний склад з CS 2, куди потрапило одразу кілька молодих кіберспортсменів з Monte Gen, інформує 24 Канал з посиланням на соцмережі команди.
До теми Відома українська організація неочікувано закрила академію та розпустила склад з CS 2
Аналітики вгадали
Одразу після новини про закриття проєкту Monte Gen, більшість кіберспортивних аналітиків припускало, що кілька його гравців поповнять основний ростер організації.
Це знайшло підтвердження 6 січня, коли на офіційній сторінці команди у соцмережі X було оприлюднено новий склад на наступний рік.
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У 2025 році за Monte виступатимуть:
- Джек "Gizmy" фон Спрекельсен – новий капітан.
- Гітіс "ryu" Глушаускас
- Сергій "DemQQ" Демченко
- Павел "dycha" Диха
- Олек "hades" Міскевич
Тренуватиме цей склад колишній "коач" Gen – Іван Семенець, більш відомий як AiyvaN.
Окрім того, у Monte розкрили плани щодо "нової фази" розвитку академії, яка виявляється закрилась не назавжди.
Усі в Monte Gen переросли рівень академії. Тому ми призупинили цей проєкт, поки не знайдемо нового тренера, і плануємо продовжувати пошук молодих талантів у майбутньому,
– анонсував директор відділу кіберспорту організації Денис Яшнієв.
Отож, бажаємо оновленому складу Monte великих перемог у 2025 році та повернення на T1 сцену.