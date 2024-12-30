Загальний показник – 64,84 мільйона годин перегляду дали українській команді сьоме місце у світовому рейтингу, повідомляє 24 Канал.

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На початку року NAVI домінували в рейтингу глядачів CS2 протягом літніх місяців (червень-серпень 2024 року), їхні матчі зібрали 18,3 мільйона годин перегляду. Однак у другій половині року команда зіткнулася з проблемами.

На Perfect World Shanghai Major 2024 NAVI боролися на стадії вибування, зазнавши поразки від MIBR, Team Spirit і HEROIC, але здобувши перемоги над Team Liquid і GamerLegion. Ці результати не дозволили команді пройти до плей-офф.

Цей виступ вплинув на позицію NAVI в рейтингу HLTV. Команда, яка колись займала першу позицію, після виступу на Shanghai Major опустилася на друге, а потім і на третє місце.

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