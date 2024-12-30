Общий показатель – 64,84 миллиона часов просмотра дали украинской команде седьмое место в мировом рейтинге, сообщает 24 Канал.

Читайте на сайте Шахматы будут на чемпионате мира по киберспорту 2025 года с призовым фондом 1,5 миллиона долларов

В начале года NAVI доминировали в рейтинге зрителей CS2 в течение летних месяцев (июнь-август 2024 года), их матчи собрали 18,3 миллиона часов просмотра. Однако во второй половине года команда столкнулась с проблемами.

На Perfect World Shanghai Major 2024 NAVI боролись на стадии выбывания, потерпев поражение от MIBR, Team Spirit и HEROIC, но одержав победы над Team Liquid и GamerLegion. Эти результаты не позволили команде пройти в плей-офф.

Это выступление повлияло на позицию NAVI в рейтинге HLTV. Команда, которая когда-то занимала первую позицию, после выступления на Shanghai Major опустилась на второе, а затем и на третье место.

Быть в курсе топовых киберспортивных событий – легко. Самые актуальные прогнозы и результаты турниров – все это и не только доступно на Favbet. Оставайтесь всегда в эпицентре киберспортивных новостей вместе с Favbet!

Смотрите также Natus Vincere официально пригласили на PGL Wallachia Season 3

ТОП-3 лидеры