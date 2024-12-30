Общий показатель – 64,84 миллиона часов просмотра дали украинской команде седьмое место в мировом рейтинге, сообщает 24 Канал.
Читайте на сайте Шахматы будут на чемпионате мира по киберспорту 2025 года с призовым фондом 1,5 миллиона долларов
В начале года NAVI доминировали в рейтинге зрителей CS2 в течение летних месяцев (июнь-август 2024 года), их матчи собрали 18,3 миллиона часов просмотра. Однако во второй половине года команда столкнулась с проблемами.
На Perfect World Shanghai Major 2024 NAVI боролись на стадии выбывания, потерпев поражение от MIBR, Team Spirit и HEROIC, но одержав победы над Team Liquid и GamerLegion. Эти результаты не позволили команде пройти в плей-офф.
Это выступление повлияло на позицию NAVI в рейтинге HLTV. Команда, которая когда-то занимала первую позицию, после выступления на Shanghai Major опустилась на второе, а затем и на третье место.
Смотрите также Natus Vincere официально пригласили на PGL Wallachia Season 3
ТОП-3 лидеры
- Лидером чарта стала команда T1, чемпион мира 2024 года по League of Legends, с впечатляющими 195,04 миллионами часов просмотра.
- Второе место заняла команда RRQ Hoshi из Mobile Legends: Bang Bang с 112,22 миллионами часов.
- Третье место заняла команда League of Legends Gen.G з 108,22 миллионами часов.