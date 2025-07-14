Фанат Skyrim витратив 3 роки аби відтворити усю мапу гри за допомогою конструктора LEGO
- Фанат Skyrim Ієн Русма за допомогою конструктора LEGO відтворив усю мапу гри, використавши понад 73 000 цеглинок.
- Проєкт зайняв понад три роки, включаючи дев'ять місяців планування та два з половиною роки будівництва, і результат вразив ігрову спільноту.
- Масштабна карта складається з 44 шарів цеглинок, з розмірами близько 2,4 на 1,9 метра.
Шанувальник культової TES V: Skyrim 3 роки трудився над тим аби відтворити мапу гри в реальності за допомоги конструктора LEGO. Результат вразив ігрову спільноту.
Відданий фанат культової RPG від Bethesda відтворив увесь Скайрім, використавши для цього понад 73 000 цеглинок конструктора LEGO, повідомляє 24 Канал з посиланням на його ютуб-канал.
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Найкращий фанатський проєкт по Skyrim?
Ігровий світ Skyrim досі вражає своїм розмахом, а його дев'ять регіонів сповнені сотнями цікавих місцин, які чекають на довакіна. До того, ж ті геймери, яким мало оригінальної гри, завжди можуть встановити масштабне доповнення, відмічене розробниками.
Ентузіаст, на ім'я Ієн Русма, відтворив усю мапу гри, використавши для цього 73 761 цеглинку LEGO.
Реалізація задуму зайняла в нього понад три роки, перші дев'ять місяців з яких конструктор витратив на планування, а наступні два з половиною роки на безпосереднє будівництво.
Відео з результатом роботи – перегляньте ролик
Масштаб цієї карти з LEGO справді вражає, адже вона складена з 44 шарів цеглинок, а її ширина та висота складає близько 2,4 та 1,9 метра відповідно.
Це був ідеальний проєкт, тому що він поєднував мою пристрасть до гри з викликом проєктування та будівництва чогось такого великого, деталізованого та з топографічними деталями,
– говорить автор.
Фанатська спільнота Skyrim бачила чимало геймерських проєктів, але творіння Ієна, мабуть, є найамбітнішим серед усіх.