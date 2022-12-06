Кратос є одним із найстрашніших ігрових персонажів, тому не дивно, що його відтворили й у Skyrim. Так, у God of War: Ragnarok вигляд Кратоса та його спорядження змінилися на більш суворі, ніж у попередніх іграх.

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Кратос у грі Skyrim

Побачити більш класичну версію персонажа в Skyrim було цікаво для шанувальників обох франшиз. Це демонструє, наскільки ретельним може бути творець персонажа Skyrim.

Зображення, на якому видно характерне татуювання та бороду Кратоса, є нагадуванням про те, яким захоплюючим може бути відкритий світ Skyrim.

Багато гравців прокоментували публікацію, відзначаючи схожість персонажа з версією Кратоса в God of War 3 і круті способи, якими автор персонажа використовувався для надання деталей.

Звичайно, естетика персонажа не впливає на геймплей Skyrim, і, хоча нещодавнє творіння виглядає як Кратос, йому доведеться значно підвищитися, перш ніж він досягне характерної сили God of War.

Та приємно бачити, що фанати все ще підтримують екосистему Skyrim, створюючи крутих персонажів, відтворюючи епічні квести та створюючи вражаючі модифікації для The Elder Scrolls 5.

До слова, після релізу гри God of War: Ragnarok відтворення Кратоса стало доволі популярним заняттям. Так, у мережі вже знайшли "близнюків" Кратоса та Атрея – теж батька й сина.

Крім того, український дизайнер Євген Тонев показав, хто справжній бог війни. Він зобразив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в образі Кратоса.