Попри чудовий старт, зараз Oblivion Remastered має менше гравців, ніж Skyrim

Запуск The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered був надзвичайно успішним, однак нові дані свідчать про швидке згасання популярності. Тепер, уперше з моменту релізу ремастера, Skyrim випереджає його за кількістю одночасних гравців. Але чому так сталося?

Skyrim обійшов Oblivion Remastered за кількістю гравців

Ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion мав вражаючий старт. Його вихід, хоч і був у форматі shadow-dropped, називали одним із найгірше збережених секретів ігрової індустрії. Він швидко став однією з найбільш продаваних ігор року на той момент і отримав схвалення від спільноти, а кількість його гравців майже зрівнялася з показниками Skyrim. Однак, за даними SteamDB, ситуація змінилася: вже 20 травня у Skyrim нарахували 18 001 гравця, тоді як у Oblivion Remastered їх було 16 735. Це перший випадок, коли Skyrim перевершив ремастер Oblivion за кількістю гравців з моменту його запуску 22 квітня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Гравець Oblivion Remastered знайшов у грі унікального коня, якого не було в оригіналі

Пікова кількість гравців Oblivion Remastered за 24 години становить трохи менше ніж 39 000, що означає падіння на 82% порівняно з піковими показниками минулого місяця. Цікаво, що оригінальному Skyrim знадобилося шість місяців, щоб досягти такого низького показника. Втім, темпи падіння Oblivion Remastered приблизно відповідають темпам Skyrim Special Edition, що вийшов у жовтні 2016 року.

Попри те, що однокористувацькі ігри часто швидко втрачають гравців, це не пояснює, чому інша одиночна гра, Skyrim, наразі почувається значно краще. Особливо з огляду на те, що Oblivion Remastered чудово зроблений, а й офіційно став грою, яка отримувала модифікації найшвидше в історії Nexus Mods, подолавши позначку в 1000 модів менш ніж за сім днів.

Варто зазначити, що такі масштабні ігри, як Oblivion Remastered, природно мають коливання кількості гравців, оскільки користувачі завершують кілька проходжень або просто повертаються до гри час від часу. Попри це повернення Skyrim лідерства серед ігор серії The Elder Scrolls менш ніж за місяць після виходу ремастера є цікавим фактом.