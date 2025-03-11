Skyrim, здається, ніколи не буде вивчений геймерами на 100%, адже в цій грі постійно виникають ситуації, що ставлять в кут навіть найдосвідченіших Довакінів, інформує 24 Канал.

Цікаво Skyrim отримав масштабне доповнення, відмічене розробниками

Більше ніяких проблем з перевантаженням

Як часто, граючи в культовий проєкт від Bethesda, ви опинялися в ситуації, коли бракне місця в інвентарі аби винести з якоїсь таємної печери увесь "лут"?

Звісно, вам можуть допомогти у цьому напарники, які стали одним з головних мемів Skyrim, який навіть висміяли в Avowed, але їхня вантажомісткість та корисність також обмежені.

Одначе, як виявилося, існує спосіб який дозволить вам не пропустити буквально жодного предмета, де б ви не були.

Допис користувача Reddit під ніком PibardoAnasheIinsta про це став справжнім одкровенням для щонайменше 26 тисяч геймерів, які поставили йому вподобайку.

Геймер розповів, що вам достатньо знайти якийсь труп чи скелет, покласти у нього всю свою надлишкову "здобич".

Потім вам знадобиться нескладне закляття некромантії (Conjuration) та мапа для швидкого переміщення туди, куди вам потрібно.

Після завантаження, поруч з вами опиниться ваш "реанімований" помічник, а з ним й увесь "лут", який ви дбайливо залишили йому на зберігання.

Здавалося б цей метод випливав з механік гри та мав бути знайдений ще багато років тому, але кількість вподобань та коментарів під дописом PibardoAnasheIinsta показують, що чимало гравців Skyrim навіть не здогадувалися про цей трюк.