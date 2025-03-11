Skyrim, кажется, никогда не будет изучен геймерами на 100%, ведь в этой игре постоянно возникают ситуации, ставящие в тупик даже самых опытных Довакинов, информирует 24 Канал.

Интересно Skyrim получил масштабное дополнение, отмеченное разработчиками

Больше никаких проблем с перегрузкой

Как часто, играя в культовый проект от Bethesda, вы оказывались в ситуации, когда не хватает места в инвентаре, чтобы вынести из какой-то тайной пещеры весь "лут"?

Конечно, вам могут помочь в этом напарники, ставшие одним из главных мемов Skyrim, который даже высмеяли в Avowed, но их грузовместимость и полезность также ограничены.

Однако, как оказалось, существует способ, который позволит вам не пропустить буквально ни одного предмета, где бы вы ни были.

Пост пользователя Reddit под ником PibardoAnasheIinsta об этом стал настоящим откровением для по меньшей мере 26 тысяч геймеров, поставивших ему лайк.

Геймер рассказал, что вам достаточно найти какой-то труп или скелет, положить в него всю свою лишнюю "добычу".

Затем вам понадобится несложное заклинание некромантии (Conjuration) и карта для быстрого перемещения туда, куда вам нужно.

После загрузки, рядом с вами окажется ваш "реанимированный" помощник, а с ним и весь "лут", который вы бережно оставили ему на хранение.

Казалось бы этот метод вытекал из механик игры и должен был быть найден еще много лет назад, но количество лайков и комментариев под постом PibardoAnasheIinsta показывают, что многие игроки Skyrim даже не догадывались об этом трюке.