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games Гайди Фанати Skyrim знайшли корисний трюк, який повністю змінює підхід до ігрового процесу
11 березня, 13:34
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Фанати Skyrim знайшли корисний трюк, який повністю змінює підхід до ігрового процесу

Максим Задворський
Основні тези
  • Фанати Skyrim знайшли трюк з некромантією, який дозволяє переносити більше предметів, використовуючи трупи чи скелети як сховище.
  • Пост на Reddit про цей трюк зібрав понад 26 тисяч вподобань, показуючи, що багато гравців не знали про цю можливість.

Від релізу TES V: Skyrim минуло понад 15 років, але геймери продовжують знаходити в грі все нові причини для подиву. Нещодавно фанати помітили трюк, який значно полегшує життя Довакіна.

Skyrim, здається, ніколи не буде вивчений геймерами на 100%, адже в цій грі постійно виникають ситуації, що ставлять в кут навіть найдосвідченіших Довакінів, інформує 24 Канал.

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Більше ніяких проблем з перевантаженням

Як часто, граючи в культовий проєкт від Bethesda, ви опинялися в ситуації, коли бракне місця в інвентарі аби винести з якоїсь таємної печери увесь "лут"?

Звісно, вам можуть допомогти у цьому напарники, які стали одним з головних мемів Skyrim, який навіть висміяли в Avowed, але їхня вантажомісткість та корисність також обмежені.

Одначе, як виявилося, існує спосіб який дозволить вам не пропустити буквально жодного предмета, де б ви не були. 

Допис користувача Reddit під ніком PibardoAnasheIinsta про це став справжнім одкровенням для щонайменше 26 тисяч геймерів, які поставили йому вподобайку.

I JUST REALIZED THIS TRICK AND I'VE BEEN PLAYING SKYRIM FOR YEARS!!!
byu/PibardoAnasheIinsta inskyrim

Геймер розповів, що вам достатньо знайти якийсь труп чи скелет, покласти у нього всю свою надлишкову "здобич". 

Потім вам знадобиться нескладне закляття некромантії (Conjuration) та мапа для швидкого переміщення туди, куди вам потрібно.

Після завантаження, поруч з вами опиниться ваш "реанімований" помічник, а з ним й увесь "лут", який ви дбайливо залишили йому на зберігання.

Здавалося б цей метод випливав з механік гри та мав бути знайдений ще багато років тому, але кількість вподобань та коментарів під дописом PibardoAnasheIinsta показують, що чимало гравців Skyrim навіть не здогадувалися про цей трюк.