Rockstar Games відомі тим, що у своїх іграх не цураються ходити по грані дозволеного – будь то темний і часто недоречний гумор Bully чи жорстокість і розпуста в серії GTA. Одним із прикладів подібної політики в GTA Online є психотропні рослини "Peyote Plants", які стали в пригоді винахідливому геймерові.

Цікаво Віртуальна вакцинація: компанія Pfizer провела незвичайний захід у GTA Online

Рідкісні віртуальні рослини, що можуть трапитися у різних точках по всьому світу гри, перетворюють персонажа користувача на певну тварину, даруючи тому неповторний ігровий досвід. Щоправда, ефект тимчасовий і гравці перетворюються назад на людей, коли втрачають життя, потрапляють у воду або ж коли просто вирішують це зробити.

Квітка Пейот у GTA online / зображення charlieintel.com

Один кмітливий шанувальник Grand Theft Auto Online знайшов спосіб не лише стати птахом, але й зберегти можливість переносити та використовувати липкі бомби С4. Геймер не розгубився та зняв про це кумедне відео у якому він літає околицями Лос Сантоса та скидає вибухівку на NPC та інших реальних гравців, які явно не очікували на подібні "листи із Гоґвортсу".

Ролик jaycippedits став популярним у тіктоці настільки, що користувачі благали його випустити ще декілька частин. Третю з них спіткав найбільший успіх і вона набрала понад 3,2 мільйона переглядів та майже 700 тисяч вподобань.

Найпопулярніше відео з тіктоку jaycippedits



Якщо відео не відображається – спробуйте вимкнути AdBlock.

Попри те, що цей трюк виглядає надзвичайно весело і вам може закортіти й самому так порозважатися, відтворити його буде складно. Річ у тому, що коли гравець натрапляє на рослину Пейот, то йому не надається вибір щодо того, в яку тварину перевтілитися. Спроба знайти потрібний кактус, який перетворить вас саме на птаха може зайняти досить багато часу.

Ще одна проблема полягає в тому, що Пейоти у GTA Online, на жаль, більше не входять у гру на постійній основі. Автору відео пощастило застати їх, коли ті повернулися на обмежений термін у рамках святкування Геловіну.

Детальна інструкція з озброєння птаха від jaycippedits



Отож, зважаючи на величезну популярність "Peyote Plants", розробники можуть знову ненадовго повернути їх у гру з майбутнім зимовим оновленням і тоді гравців очікують цілі зграї озброєних вибухівкою птахів.