Rockstar Games известны тем, что в своих играх не стесняются ходить по грани дозволенного – будь то черный и часто неуместный юмор Bully или жестокость и разврат в серии GTA. Одним из примеров подобной политики в GTA Online являются психотропные растения "Peyote Plants", которые пригодились изобретательному геймеру.

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Редкие виртуальные растения, которые могут быть найдены в разных точках по всему миру игры, превращают персонажа пользователя в определенное животное, даря ему неповторимый игровой опыт. Правда, эффект временный и игроки превращаются обратно в людей, когда теряют жизнь, попадают в воду или когда просто решают это сделать.

Цветок Пейот в GTA online / изображение charlieintel.com

Один находчивый поклонник Grand Theft Auto Online нашел способ не только стать птицей, но и сохранить возможность переносить и использовать липкие бомбы С4. Геймер не растерялся и снял об этом забавное видео, в котором он летает по окрестностям Лос Сантоса и сбрасывает взрывчатку на NPC и других реальных игроков, которые явно не ожидали подобных "писем из Хогвартса".

Ролик jaycippedits стал популярен в тиктоке настолько, что пользователи умоляли его выпустить еще несколько частей. Третью из них постигла наибольшая удача и она набрала более 3,2 миллиона просмотров и почти 700 тысяч лайков.

Самое популярное видео из тиктока jaycippedits



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Несмотря на то, что этот трюк выглядит очень весело и вам может приспичить и самому так поразвлечься, воссоздать его будет сложно. Дело в том, что когда игрок встречает растение Пейот, то ему не предоставляется выбор относительно того, в какое животное перевоплотиться. Попытка найти нужный кактус, который превратит вас именно в птицу, может занять довольно много времени.

Еще одна проблема состоит в том, что Пейоты в GTA Online, к сожалению, больше не входят в игру на постоянной основе. Автору видео удалось застать их, когда те вернулись на ограниченный срок в рамках празднования Гэловина.

Подробная инструкция по вооружению птицы от jaycippedits

Правда, ввиду огромной популярности "Peyote Plants", разработчики могут снова ненадолго вернуть их в игру с будущим зимним обновлением и тогда игроков ожидают целые стаи вооруженных взрывчаткой птиц.