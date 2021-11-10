Смертоносні меблі та нестандартні шахи: добірка кумедних багів з відеогри Call of Duty: Vanguard

Минулого тижня відбувся реліз нової частини в популярній серії Call of Duty. Критики досить тепло зустріли цей проєкт, а от геймери зіштовхнулися з різноманітними багами.

Напевно, реліз жодної сучасної відеогри не може обійтися без повідомлень про різноманітні баги чи інші технічні недоліки. Не стала винятком й гра Call of Duty: Vanguard, яка вийшла лише кілька днів тому.

Не пропустіть Віддали данину поваги: у відеогрі Call of Duty: Vanguard є цікава пасхалка на відомий мем

Одразу ж варто відзначити, що існуючі технічні недоліки навряд чи можна віднести до критичних. А тому дуже ймовірно, що розробники зі студії Sledgehammer Games швидко їх виправлять. Щоправда, їм потрібно буде добряче попрацювати, бо таких недоліків в їхній відеогрі немало, а найцікавіше, що вони різноманітні. Тому ми вирішили зібрати в одному матеріалі найдивніші та найкумедніші баги з відеогри Call of Duty: Vanguard.

Радянські солдати, які грають в шахи за допомогою карт

Двері можуть бути дуже небезпечними

І стільці також

Зайвою не буде

Напевно, це був не колючий дріт

Коли довкола все зникає

Коли починаєш зникати сам

Дуже "вдалий" спавн

А це вже дійсно вдалий спавн

Так це не повинно працювати

Дійсно найкращий момент

Щит, який не захищає

Неочікуване перевтілення

Дуже дивний пес

Смертоносна система доставки

, що реліз відеогри Call of Duty: Vanguard відбувся 5 листопада на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox. Усього існує три її видання: Standard (60 доларів), Cross-Gen Bundle (70 доларів) та Ultimate (100 доларів).