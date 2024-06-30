Найкращі геймерські меми за останній тиждень: діти в команді та паузи в іграх
Геймерський світ важко уявити без мемів, тому пропонуємо поглянути на 10 найкращих з-поміж тих, що з'явилися за останній тиждень на платформі Reddit.
Вже звично Games 24 зібрав для вас найкращі меми у галуз ігрової індустрії, які геймери виклали на сабредітах gaming та gamingmemes.
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10 місце – Бувало в кожного
Автор – VLZ17PDrpg
Коли ти хотів подосліджувати локацію, але одразу пішов куди потрібно і почалася кат-сцена / Фото з Reddit
9 місце – Проблеми з довірою
Автор – DeepFeckinAlpha
Довіряти автосейву чи зберігатися постійно вручну аби просто бути впевненим / Фото з Reddit
8 місце – Як їм це вдається?
Автор – Roo-90
В Ubisoft Для гри потрібно 300 гігабайтів, а Fromsoftware вмістили весь контент в 73 / Фото з Reddit
7 місце – Кінець війни консолей
Автор – beautiful_roseee
Яка різниця на чому грати, всі ми геймери / Фото з Reddit
6 місце – І так завжди!
Автор – Guilty_Secretary_405
Коли в моїй команді троє випадкових гравців і коли вони проти мене / Фото з Reddit
5 місце – Опишіть гру максимально погано
Автор – Global-Ear9206
Зелений астронавт бігає зеленим хула-хупом і вбиває космічних горил / Фото з Reddit
4 місце – Будьте обережні зі своїми бажаннями
Автор – CupcakeCutieBabe
Бажаю щоб фанати ігор жили в всесвітах улюблених проєктів / Фото з Reddit
3 місце – Кожному геймеру знайомий такий тіммейт
Автор – kate-spadex3
Коли в тебе в команді дитина, а у її мікрофоні чутно: як родичі сваряться на фоні, як собака гавкає, як мати пилососить, як тато кричить на дитину / Фото з Reddit
2 місце – Дещо краще не знати
Автор – sweetest69girl
- О, сповіщення в Steam; - ТВІЙ ДРУГ ГРАЄ В ХЕНТАЙ-ГРУ / Фото з Reddit
1 місце – Проблема з паузами
Автор – Tight_Handlein
Коли однокористувацька гра не зупиняє гру, коли ти ставиш її на паузу / Фото з Reddit