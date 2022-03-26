Sony відбирає ігри, а Epic Games Store не приймає ключі: нові реалії російського геймінгу

У російського відеоігрового ринку є лише один шлях – за своїм воєнним кораблем. А яскраві підтвердження цього з'являються в мережі ледь не щодня.

На Росії зараз дуже важко бути геймерам, а все тому, що більшість компаній та студії, які працюють в індустрії відеоігор, вже давно відправили російський відеоігровий ринок за їхніми воєнним кораблем. Сьогодні ж ми на Games24 підготували нову добірку "несправедливих" ініціатив, якими відзначилися "лицемірні" організації.

Актуально Українці з паспортами ЄС, а росіяни поза футболом: вийшов новий патч для Football Manager 2022

Sony та її примусові "рефанди"

Не хоче зупиняти свою санкційну машину й компанія Sony. А загалом вона продовжує займатися тим, що в неї зараз виходить дуже добре – відбирає у росіян відеоігри, які вони передзамовили ще до війни. Черговими жертвами її методичної роботи стали ті геймери, які планували пограти Ghostwire: Tokyo та Tiny Tina's Wonderlands.

Вона примусово оформила їм "рефанд", а гроші традиційно повернула на рахунок в PS Store, яким росіяни вже не можуть користуватися. Відзначимо, що останні не можуть їх навіть вивести, а Sony поки не поспішає допомагати їм з цими "мертвими" рахунками.

До речі, росіяни вже вигадали метод боротьби з такими примусовими "рефандами". Ті геймери, які встигли завантажити певну відеогру, від'єднують свою консоль від мережі. У такому випадку Sony не може повернути їм гроші та заблокувати гру, щоправда, паралельно з цим місцеві геймери також втрачають й всі онлайн-функції.

Обкладинка гри Ghostwire: Tokyo / Фото з крамниці PS Store

Epic Games Store та "браковані" ключі

У ситуації, коли розробники ігор масово йдуть з Росії, головною надією місцевих геймерів стали онлайн-крамниці, які продають ключі відеоігор. Російські гравці сподівалися, що зможуть обходити різні блокування саме завдяки подібним вітчизняним сервісам, які приймають їхні банківські картки.

Щоправда, згідно з останньою інформацією, активувати їх в будь-якій крамниці не вийде. Річ у тім, що місцеві геймери почали скаржитися на те, що цей метод перестав працювати в крамниці Epic Games Store, щоправда, лише у випадку тих відеоігор, які офіційно не продаються на Росії.

У техпідтримці місцевим гравцям пишуть, що причина блокування не в їхній політиці. Таке рішення прийняли видавці відеоігор, а вони на нього ніяк не можуть вплинути. Цікаво в цьому випадку лише одне, а чи розповсюджується тепер таке правило й на інші популярні ігрові крамниці.

Epic Games Store / Фото з офіційного сайту

Інші "перемоги" російського ігрового ринку