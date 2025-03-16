Counter-Strike 2 побив неймовірний рекорд CS: GO

Багатокористувацький шутер Counter-Strike 2 зробив те, що геймери вважали неможливим, побивши рекорд, встановлений його грою-попередницею CS: GO.

Counter-Strike 2 побила рекорд з одночасної кількості гравців, менш ніж через місяць після того, як встановила попередній, але цього разу досягнення стало справді історичним, повідомляє 24 Канал.

До теми Counter-Strike 2 встановила новий рекорд популярності в Steam, але це загадка навіть для Valve

Історичне досягнення

Показник пікового онлайну користувачів у CS:GO вважався таким, що ніколи не підкориться CS 2, адже у травні 2023 року в проєкт одночасно зіграли понад 1.81 мільйона гравців.

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Так було аж дотепер, поки Counter-Strike 2 зненацька офіційно не перевершила результат CS:GO, встановивши відмітку пікового онлайну на позначці у 1 824 989 користувачів.

Це сталося невдовзі після того, як ринок скінів CS2 досяг рекордної вартості в 4.28 мільярда доларів.

З огляду на те, що шутер є однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін та показує таку домінацію в Steam, можна сміливо припустити, що найближчим часом нас очікує ще не один побитий рекорд.