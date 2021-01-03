Ютубер Max Daka знайшов спосіб "баніхопити" в Cyberpunk 2077 та вигадав цікавий челендж для гравців. Подробиці – у матеріалі.

Якщо у вас є приємні спогади про фізику відеоігор, що дозволяла "баніхопити" на абсурдній швидкості, наприклад Quake, Thief або Half-Life, то ви отримаєте насолоду від повернення цієї можливості у такій популярній грі як Cyberpunk 2077. На своєму YouTube каналі спідранер Max Dakka поділився способом досягнення шаленої швидкості та запустив своєрідний челендж.

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Неймовірна швидкість у Cyberpunk 2077

Банніхоп (англ. bunny hopping) – один з трюків в шутерах від першої особи, що дозволяє постійно стрибаючому гравцеві ефективно ухилятися від вогню противника та рухатися значно швидше, ніж без стрибків.

У відео вище Dakka демонструє свою техніку "бані-хопу". Якщо ж ви хочете випробувати її самостійно, то вам потрібно буде встановити конкретні кіберімпланти. Насамперед знадобиться апгрейд системи маневрування, який дозволить вам ухилятися в повітрі, а також доведеться встановити посилені сухожилля для подвійного стрибка.

Секрет збільшення швидкості руху полягає в тому щоб використати ухилення в потрібну вам сторону безпосередньо перед самим приземленням після стрибка. Кожного разу, коли ви це робите, ви отримуєте прискорення, при цьому кожне наступне прискорення після вдалого використання ухилення буде сумуватись до вашої швидкості, що дозволить вашому персонажеві рухатись набагато швидше, ніж транспортні засоби.

З відео спідранера можна помітити, що іноді машини буквально виникають з повітря з наближенням V, оскільки його персонаж рухається з явно більшою швидкістю, ніж дизайнери гри очікували від гравців. Макс навіть запустив своєрідний челендж, закликаючи глядачів спробувати побити його рекорд у 3 хвилини 36 секунд за які він зумів "пробігти" окружним кільцем Night City.

Цей самий спосіб уже набирає популярності на порталі Reddit, проте з деякими модифікаціями. Користувач Strikielol вирішив додати до надзвичайної швидкості смертоносну катану та цим самим фактично перетворив Cyberpunk 2077 на Ghostrunner.