Ютубер Max Daka нашел способ "банихопить" в Cyberpunk 2077 и придумал интересный челлендж для игроков. Подробности – в материале.

Если у вас есть приятные воспоминания о физике видеоигр, которая позволяла "банихопить" на абсурдной скорости, например Quake, Thief или Half-Life, то вы получите удовольствие от возвращения этой возможности в такой популярной игре как Cyberpunk 2077. На своем YouTube канале спидранер Max Dakka поделился способом достижения безумной скорости и запустил своеобразный челлендж.

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Невероятная скорость в Cyberpunk 2077

Баннихоп (англ. Bunny hopping) – один из трюков в шутерах от первого лица, что позволяет постоянно прыгающему игроку эффективно уклоняться от огня противника и двигаться значительно быстрее, чем без прыжков.

В видео выше Dakka демонстрирует свою технику "банихопа". Если же вы хотите испытать ее самостоятельно, то вам нужно будет установить конкретные киберимпланты. Прежде всего понадобится апгрейд системы маневрирования, который позволит вам уклоняться в воздухе, а также придется установить усиленные сухожилия для двойного прыжка.

Секрет увеличения скорости движения заключается в том, чтобы использовать уклонение в нужную вам сторону непосредственно перед приземлением после прыжка. Каждый раз, когда вы это делаете – получаете ускорение, при этом каждое последующее ускорение после удачного использования уклонения будет суммироваться к вашей скорости, что позволит вашему персонажу двигаться гораздо быстрее, чем транспортные средства.

Из видео спидранера можно заметить, что иногда машины буквально возникают из воздуха с приближением V, поскольку его персонаж движется с явно большей скоростью, чем дизайнеры игры ожидали от игроков. Макс даже запустил своеобразный челлендж, призывая зрителей попытаться побить его рекорд в 3 минуты 36 секунд за которые он сумел "пробежать" окружным кольцом Night City.

Этот же способ уже набирает популярность на портале Reddit, однако с некоторыми модификациями. Пользователь Strikielol решил добавить к чрезвычайной скорости смертоносную катану и тем самым фактически превратил Cyberpunk 2077 на Ghostrunner.