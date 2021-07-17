Коли стандартні проходження та навіть стандартні спідрани набридають, на сцену виходять люди, які не втомлюються ставити собі все нові й нові виклики. Одним із таких виявився музикант та геймер з Нью-Йорка, під ніком Crescendo.

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Узагалі, слід сказати, що для шанувальників пригод італійського сантехніка, проходити гру із зав'язаними очима та ще й на швидкість – зовсім не в новинку. До прикладу попередній рекорд часу з такого проходження належав спідранеру dodai та становив 14 хвилин 46 секунд, що стосується звичних спідранів, то там рекорд і взагалі більш як в тричі менший.

Crescendo зумів перевершити свого попередника майже на дві хвилини, пройшов гру "осліпленим" за неймовірні 11 хвилин 55 секунд. Геймер розповів, що почав "тренуватися" ще 29 травня, а з 19 червня перейшов безпосередньо до спроб пройти гру наосліп якомога швидше. При цьому щодня він витрачав на це нелегке заняття приблизно одну-дві години, а всього провів за цією справою близько 40 годин.

Повний рекордний спідран від Crescendo



Для того, щоб ніхто не сумнівався в тому, що все було виконано чесно, гравець відзняв весь процес з використанням двох камер гарантуючи, що він не вступав у жодні хитрощі, щоб встановити рекорд. Скрупульозна увага до деталей та неймовірний фокус допомогли йому досягти своєї мети.

Окрім звичних "глітчів" та секретів, таких як знаменита прихована кімната у Світі 1-2, яка дозволяє гравцям пропускати рівні, геймер застосовував також деякі інші унікальні тактики. Одного разу він рахував вголос, щоб визначити, наскільки близький до вирішального стрибка, іншого разу використав вогняну кульку, щоб виміряти відстань між Маріо та майбутніми перешкодами.

Crescendo переконаний, що в проходженні йому неабияк допомогли музичні здібності, а ми своєю чергою переконані в тому, що такі гравці, як наш герой, показують геймерській спільноті, що незалежно від того, скільки років грі, вона все одно може викликати почуття нестримної радості у своїх гравців, нехай інколи і досить дивними способами.