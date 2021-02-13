Хотів у Гоґвортс, але знайшов цікавий трюк: стрімер встановив рекорд у класичній грі – відео

Спідраннер Abney317 встановив новий рекорд у відомій відеогрі Mario Kart 64. Для цього він використав трюк, який всі могли побачити у фільмах про Гаррі Поттера.

Спідраннери часто вдаються до дуже неординарних та навіть дивних рішень при проходженні відеоігор. Саме цим й відзначився стрімер із нікнеймом Abney317, який встановив новий рекорд у Mario Kart 64 використавши дуже незвичайний метод.

До теми 5 років у спробах та шанс у 0,00001%: геймер виконав надскладний трюк у популярній грі – відео

Я думаю, що всі знають платформу 9 ¾ із серії фільмів про пригоди відомого чаклуна Гаррі Поттера. Нагадаємо, що герої цих стрічок розбігалися та "врізалися" у цегляну стіну-портал. На іншій стороні якої знаходилася зачарована платформа з якої відходить Гоґвортський експрес. Схожий метод використав й спідраннер Abney317 на трасі Luigi Raceway у відеогрі Mario Kart 64.

Спідран – проходження відеогри за найменший проміжок часу у рамках змагання або для розваги.

Геймер скористався цікавим багом на цій мапі, який допомагає значно скоротити час проходження рівня. Одразу після старту перегонів Abney317 розвернув свій карт та почав просто врізатися у стіну (щось схоже зробив головний герой фільму "Першому гравцю приготуватися"). Річ у тім, що відеогра може зарахувати геймерам проходження цілого кола, якщо врізатися з правильною швидкістю у певну точку огорожі. У спідраннера вийшло це зробити тричі поспіль, тому він зміг пройти трасу за 22,85 секунди та встановив новий рекорд у відеогрі.

Також зазначимо, що Abney317 вважається одним із найкращих спідраннерів гри Mario Kart 64. На його рахунку вже чимала кількість рекордів у цій класичній відеогрі.

Новий рекорд у грі Mario Kart 64 на трасі Luigi Raceway – відео