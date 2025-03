Split Fiction став найкраще оціненим проєктом Electronic Arts на Metacritic за 13 років

Кооперативна пригодницька гра Split Fiction від шведської студії Hazelight Studios (It Takes Two та A Way Out) отримала визнання критиків і встановила знакове досягнення для видавця Electronic Arts.

На момент публікації середня оцінка Split Fiction на агрегаторі рецензій Metacritic становить 91-92% залежно від платформи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Metacritic. Це найвищий рейтинг серед усіх проєктів EA з часів науково-фантастичного екшену Mass Effect 3 від BioWare. За 13 років після релізу Mass Effect 3 (гра відзначає річницю саме сьогодні, 6 березня) жоден інший проєкт EA не отримував настільки високих оцінок від профільних журналістів на Metacritic. It Takes Two набрав 88%, Apex Legends, Battlefield 1 і Titanfall 2 зупинилися на 89%, а ремейк Dead Space і Mass Effect: Legendary Edition отримали 90% (але лише у версії для Xbox, де було менше рецензій). У Split Fiction головні героїні, письменниці-антиподи Міо і Зоя, опиняються у пастці власних історій. Щоб вибратися, їм доведеться працювати разом і подорожувати між науково-фантастичним і казковим світами. А тим часом Hazelight Studios представила рішення для гравців без друзів – спеціальне видання гри "з другом у коробці". Авжеж це жартівлива реклама, однак ті, хто не має з ким зіграти, можуть знайти колегу для гри у спеціальному дискорд каналі розробників. Гра вийшла 6 березня на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X і S. Для проходження потрібні двоє гравців, проте завдяки Friend Pass (тепер із підтримкою кросплею) у кооператив можна грати, маючи лише одну копію гри.