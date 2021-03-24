Справжній подвиг у World of Warcraft: двоє геймерів здолали боса, розрахованого на 40 гравців

Один з босів World of Warcraft, що розроблявся для боротьби з 40 гравцями, був майстерно подоланий двома затятими геймерами трохи менше ніж за годину. Детальніше у матеріалі.

Два відчайдушних шанувальники популярної ММО World of Warcraft Classic стали авторами цікавого досягнення, адже завершили рейд для виконання якого була задумана участь 40 осіб всього лише вдвох.

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Жертвою "героїв" стала дракониха Оніксія. Попри те, що у неї 1,8 мільйона "хітпоінтів", за сучасними мірками вона не вважається складним босом. Причиною цьому в основному є те, що у неї не так багато здібностей і гільдії гравців давно навчилися "правильно" з нею воювати. Мабуть, саме тому Оніксія стала частою жертвою "насмішок" геймерів – до цього випадку її вже "проходили" групою з 32 воїнів (перемога дісталася гравцям практично з одного удару), а також групою персонажів без одягу.

Проте на цей раз замість декількох десятків людей перемогти боса змогла компанія усього лише з двох персонажів. Все що знадобилося гравцям для такого дивовижного досягнення – це воїн, священник, 57 хвилин і до біса велика кількість зілля мани. До того ж один з геймерів проводив трансляцію цього незвичного "подвигу" на своєму каналі на Twitch.

Повний запис сутички дуету відчайдухів з Оніксією

За даними авторитетного, для шанувальників гри, порталу WoWhead, це, перший раз, коли комусь вдалося вбити Оніксію лише в дуеті, до того ж за такий короткий час. Це означає, що Gendisarray та Shiftus (саме такі нікнейми наших "героїв") ще й встановили своєрідний рекорд у світі гри, який навряд буде побитий у найближчому майбутньому.