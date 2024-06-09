Відеогра про білку зі зброєю отримала дату релізу та новий кумедний трейлер – цікаве відео

Інді-шутер Squirrel with a Gun став хітом серед геймерів ще до релізу через специфічний гумор та унікальний геймплей. Свіжий трейлер забавки демонструє нові види зброї та дату виходу гри.

Maximum Entertainment та Dee Dee Creations представили новий трейлер свого кумедного проєкту, який демонструє ширший арсенал білки та дату релізу.

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Squirrel With a Gun – одна з найбільш чудернацьких відеоігор останніх років, що стала вірусною завдяки кумедному трейлеру в березні цього року.

Нещодавно розробники показали новий ролик, який офіційно підтвердив реліз гри в Steam та Epic Games Store вже 29 серпня. До того ж восени 2024 року заплановано вихід проєкту для консолей PS5 та Xbox Series X/S.

Окрім дати релізу, відео демонструє різноманітність арсеналу білки, зокрема в кадрі з'являються дробовик, гранатомет, ракетниця та навіть снайперська гвинтівка.

Трейлер також дає поглянути на інший елемент гри – платформінг, адже білці доведеться пересуватися в закритих і відкритих приміщеннях, наповнених ворогами, та збирати жолуді, які подекуди знаходяться в важкодоступних місцях.

Крім того, гра також дозволяє озброєному гризуну їздити на певних транспортних засобах, таких як мінічовен чи автомобіль на радіоуправлінні.