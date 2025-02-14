Свіжий патч для S․T․A․L․K․E․R․ 2 містить понад 1700 покращень: ось головне

Студія GSC Game World майже два місяці працювала над черговим оновленням S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl. Версія 1.1 вийшла 19 грудня 2024 року. Тепер прийшов час версії 1.2. Ось найцікавіші моменти, про які варто знати.

Що нового

Свіже оновлення – перше у 2025 році – містить понад 1700 змін, серед яких покращення ігрового процесу, виправлення помилок, модернізація ШІ, оптимізація, балансування та багато іншого. Деякі з них включають зміну точності стрільби NPC, щоб вони не могли так легко влучати лазером у гравця, покращені елементи стелс, а також дещо цікаве для вашого ліхтарика, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний список від GSC Game World.

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Покращення штучного інтелекту:

Покращено поведінку NPC під час взаємодії з трупами.

Виправлено проблему, через яку NPC могли підбирати костюми та шоломи, а також грабувати трупи NPC з іншої фракції.

Виправлено точність стрільби NPC і додано рандомізацію точності пострілів у розсіювання куль.

Покращено стелс-механіки і поведінку мутантів у бою.

Виправлено відразу кілька проблем із застряганням і зависанням персонажів під час бою, наприклад, у повітрі чи у дверях.

Виправлено помилку, через яку химера могла стрибати крізь предмети і помилку, коли вона не могла використати стрибок.

Контролер отримав нову здібність – рик.

Покращено анімації деяких мутантів та анімацію ходьби NPC.

Виправлено проблему, коли ворожі NPC не реагували на кулі.

Виправлено помилку, через яку у лігвах спанилося більше щурів, ніж задумано.

Проблеми балансу:

Зменшено антирадіаційний ефект артефакту Дивна вода.

Виправлено помилку, коли граната завдавала шкоди бюреру, коли був активний його щит.

Тепер NPC потрібно менше пострілів, щоб убити фантом псевдособак.

Збільшено частоту атаки в стрибку для Сліпого Пса.

Збалансовано пістолети та глушники.

Зменшено частоту спавну NPC в екзоскелетах.

Переналаштовано броню, яку носять NPC. Збільшено шанс спавну броні низького та середнього рівня, в той час як шанс спавну броні вищого рівня зменшено.

Збільшено шкоду від радіації залежно від накопиченої радіації.

Зменшено ймовірність появи NPC зі зброєю високого рівня на ранніх стадіях гри.

Ребаланс наборів зброї які використовують A-life NPC.

Додано можливість торгувати з додатковими NPC в хабах.

Підправлені винагороди для повторюваних місій на складності Ветеран.

Оптимізація:

Тут команда виправила проблеми з падінням FPS та продуктивності, в тому числі й у меню паузи. Виправлено витік пам'яті, пов'язаний з маніпуляціями з предметами. Виправлено понад 100 вильотів EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. Додано ліміт частоти кадрів у меню паузи, головному меню та на екранах завантаження.

Додатково:

Виправлено помилку, через яку не змінювалися стосунки з NPC.

Ліхтарик гравця тепер відкидає правильні тіні на об'єкти.

Змінено назви деяких типів боєприпасів.

Виправлено проблему, через яку під час діалогів відбувалися несподівані зависання.

Виправлено помилку, через яку логіка деяких квестів не працювала після смерті NPC.

Покращено переходи від катсцен до гри.

Виправлено загальну проблему, коли логіка місії могла зламатися, якщо гравець давав предмет NPC через опцію діалогу.

Виправлено проблему, коли діалог з NPC завершувався після виходу з екранів торгівлі/апгрейду.

Виправлено помилку, коли гравця телепортувало за межі ігрової зони.

Виправлено проблему, через яку NPC міг телепортуватися за межі ігрової зони мапи.

Додано кастомну логіку підтримки прицілювання для невидимих цілей для всіх підтримуваних геймпадів.

Виправлено проблему, через яку резервні копії збережень могли зникати після втрати збережень гри.

Виправлено анімації рук NPC під час куріння.

Виправлено досягнення на непомітну зачистку лігва.

Виправлено проблему, що призводила до пошкодження збережень у грі після видалення локальних збережень та невдалої синхронізації хмарних збережень.

Покращений вигляд моделі КПК у місцях з низьким рівнем освітлення.

Нарешті, команда розробників виправила сотні помилок у налаштуваннях, катсценах, озвучуванні, музиці (наприклад, додано низку абсолютно нових звуків), а також сотні багів які впливали на сюжет гри, можливість проходити квести (як основні, так і побічні), виправили низку проблем з інтерактивними об'єктами, які впливали на загальний ігровий досвід та інше.

Якщо вас цікавить повний список усіх змін і виправлень, ви можете ознайомитися з ним за посиланням у джерелі.