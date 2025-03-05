STALKER 2: Heart of Chornobyl сягнув вражаючого рекорду аудиторії

Після виходу масштабного оновлення 1.2 розробники з GSC Game World повідомили про значне розширення аудиторії свого постапокаліптичного шутера з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Попри доступність у підписці Game Pass, вже через два дні після релізу світові продажі S.T.A.L.K.E.R. 2 перевищили 1 мільйон копій, нагадує 24 Канал. Тепер стало відомо, що загальна кількість гравців досягла 6 мільйонів.

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До цього числа входять як ті, хто придбав гру, так і сталкери, що долучилися до пошуків артефактів через Game Pass.

Зона ще ніколи не була такою гучною! Сталкери співають пісні під гітару на привалах, а дзвінкий сміх лунає звідусіль: від бару в Заліссі до Терикону і далі,

– зазначають розробники.

Автори також подякували гравцям: "Шість мільйонів! Такий масштаб важко осягнути, але завдяки вам це стало реальністю. Ми неймовірно вдячні та пишаємося тим, що кожен із вас залишив свій слід у Зоні".

Події S.T.A.L.K.E.R. 2 розгортаються через 10 років після "Поклику Прип’яті". Гравцям у ролі самотнього сталкера, на ім'я Скіф доведеться пробиратися крізь небезпеки Зони, щоб знайти "Серце Чорнобиля" та визначити свою долю.

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Гра вийшла 20 листопада 2024 року на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X та S, а також доступна у Game Pass. Розробники планують подальші покращення, проте конкретний план розвитку поки не представлено.