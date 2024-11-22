Шалений успіх: STALKER 2 досяг позначки в 1 мільйон проданих копій в рекордний термін

Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl досягла вражаючого успіху, продавшись тиражем у 1 мільйон копій всього за два дні після виходу. Про це розробники зі студії GSC Game World повідомили у своїх соцмережах.

Попри доступність гри в підписці Game Pass, S.T.A.L.K.E.R. 2 привернула увагу величезної кількості гравців, які вирішили придбати її на платформах PC та Xbox Series X|S, повідомляє 24 Канал.

А тим часом S․T․A․L․K․E․R․ 2 став найпопулярнішою грою на Twitch у день релізу і п'ятим за весь рік

Розробники висловили подяку своїй аудиторії в окремому повідомленні:

Не дивно, що в Зоні стало трохи тісно. Було продано мільйон копій, і ще більше сталкерів приєдналися до полювання на артефакти з Game Pass. Це лише початок нашої незабутньої пригоди. З кожним з нас Серце Чорнобиля стає сильнішим. Дякуємо вам, сталкери!

Успіх S.T.A.L.K.E.R. 2 є важливим не лише для студії GSC Game World, але й для української ігрової індустрії, яка демонструє свій високий потенціал на світовій арені. З огляду на теплий прийом гравців, попереду на фанатів серії чекає незабутня подорож у Зону, сповнену небезпек, пригод і пошуків артефактів.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl була офіційно випущена 20 листопада 2024 року. Гра доступна на платформах PC, Xbox Series X|S, а також у сервісі Game Pass.