Стало відомо, чи вийде Kingdom Come: Deliverance 2 в магазині GOG

Розробники Kingdom Come: Deliverance 2 підтвердили вихід гри на платформі GOG. Проєкт буде доступний без DRM-захисту, проте з'явиться в магазині з певною затримкою.

Рольовий екшн у відкритому світі Kingdom Come: Deliverance 2 від чеської студії Warhorse Studios вже було анонсовано для ПК, зокрема для цифрових магазинів Steam та Epic Games Store, повідомляє 24 Канал.

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Тепер стало відомо, що гра з'явиться і в магазині GOG, однак не одразу. Офіційний реліз Kingdom Come: Deliverance 2 відбудеться 4 лютого, тоді як на GOG проєкт стане доступним лише навесні.

На GOG вже відкриті сторінки стандартного та золотого видань гри. Представники магазину заявили, що готові "коронувати бібліотеку цим прекрасним творінням".

Кілька слів про гру

Події Kingdom Come: Deliverance 2 розгортаються у XV столітті, в охопленій громадянською війною Богемії. Головним героєм знову стане Генрі зі Скалiци, який продовжує шукати помсти за смерть рідних.

Розробники обіцяють великий відкритий світ (удвічі більший за першу частину), систему репутації, автентичну бойову механіку та широкий набір функцій. Гра буде доступна з текстовим перекладом українською мовою та без використання захисту Denuvo.

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Kingdom Come: Deliverance 2 створюється для платформ PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X і S. Раніше розробники також розкрили системні вимоги гри та цільові показники роздільної здатності та продуктивності на консолях.