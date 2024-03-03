Фанати знайшли натяк на швидкий анонс великого доповнення для Starfield

Сюжетне доповнення Shattered Space до Starfield було підтверджено ще до релізу космічної RPG від Bethesda, проте жодної презентації аддона ми так досі й не бачили. Згідно з останніми чутками, чекати залишилося недовго.

Що про це відомо

Відколи Starfield вийшла у вересні 2023 року, кількість гравців у неї неухильно зменшується. Ще відносно свіжа гра вже зрівнялася в популярності з такими старими проєктами, як Fallout 4 та Skyrim. Тож розробникам терміново потрібно щось із цим робити.

Дивіться також Симулятор виживання у всесвіті "Термінатора" отримав назву, трейлер і дату раннього доступу

Користувач Salmagros з форуму Reddit звернув увагу, що віднедавна серед платного завантажуваного контенту для Starfield поряд із бонусом за передзамовлення й апгрейдом до преміального видання значиться невідомий застосунок.

Додавання загадкового аддона до списку DLC для гри можна простежити через сервіс SteamDB – таємничий застосунок був створений 28 лютого і свого справжнього обличчя наразі не показав.

Для порівняння, якщо зайти в той самий розділ на SteamDB для Fallout 4, то можна побачити список завантажуваного контенту гри, зокрема Nuka-World і Vault-Tec Workshop.

В аналогічній манері аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring спочатку (теж у вигляді невідомого додатка) з'явився в SteamDB, а трохи більше ніж за місяць удостоївся офіційного анонсу.

Це може свідчити про те, що незабаром відбудеться щось, до чого Bethesda Game Studios готується, але поки що хоче промовчати. І на думку шанувальників, під загадковим додатком для Starfield майже напевно ховається Shattered Space.

У грудні 2023 року Bethesda підтвердила, що досі працює над Shattered Space і назвала доповнення "першим великим аддоном" для Starfield. DLC додасть сюжетний контент, локації, екіпіровку та багато іншого.