Схоже, що дослідження віртуального світу гаряче очікуваної Starfield буде набагато унікальнішим досвідом для кожного геймера і це якраз те, чого гравці очікували від гри Bethesda, повідомляє 24 канал.

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Для завзятих геймерів далеко не секрет, що процедурна генерація квестів – це та "фішка", якою очільник студії Bethesda Тодд Говард по справжньому пишається.

Система Radiant Quest, що з'явилася у TES V: Skyrim зробила гру фактично такою, яку не можна пройти на 100%. Річ у тому, що гравці здатні продовжувати свої пригоди Довакіна нескінченно довго, генеруючи квести з рандомізованими винагородами, які відправлятимуть їх у місце, яке вони ще не відвідували, або ж просто давненько там не були.

Хоча подібна система й стала новаторською, все ж вона була не здатна генерувати особливо складні чи сюжетно цікаві квести, адже діяла за єдиною системою: сходи туди – вбий того чи тих – отримай таку то нагороду.

В останньому відео під назвою "Constellation Questions" провідний дизайнер квестів студії Вілл Шен розповів, що майбутня Starfield матиме власні процедурно згенеровані квести, але порівняно з Radiant Quests, зі Skyrim, система зазнає значного апгрейду.

Серія відповідей на питання від Вілла Шена: відео

За словами розробника, генерація квестів Starfield буде набагато глибшою, зокрема завдяки тому, що гра тепер здатна створювати цілі поселення "на льоту", наприклад табори бандитів чи дружні форпости.

Шен стверджує, що динамічно створені локації та NPC дозволять величезним планетам Starfield виглядати справді живими, незалежно від того, як і де гравець вирішить побувати.

Хоча справжні можливості нової системи геймерам ще належить побачити, але багато хто вже має надію, що вона справді стане проривом у використанні штучного інтелекту в генерації історій для квестів й буде родзинкою нової франшизи від Bethesda.