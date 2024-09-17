Bethesda розкрила нові подробиці першого сюжетного доповнення до Starfield

Творці космічної RPG Starfield представили детальний огляд Shattered Space, довгоочікуваного першого сюжетного доповнення ролівки. Глядачів посвятили в деякі деталі сюжету, геймплею та побудови світу, даючи змогу глибше зрозуміти, чого очікувати від цього масштабного доповнення.

Що відомо про сюжетне доповнення

Shattered Space перенесе гравців до міста Дазра на планеті Ва'руун'кай, де гравець порине в таємниці Дому Ва'рууна – загадкового релігійного культу, що поклоняється Великому Змієві, розповідають у Bethesda.

А тим часом Epic Games роздає гру за улюбленим мультфільмом вашого дитинства

Гравцям доведеться протистояти серйозній космічній загрозі, спричиненій невдалим експериментом з гравітаційною технологією, проведеним Домом Ва'рууна. Катастрофа призвела до того, що космос розколовся на частини, захопивши Дазру в гравітаційні вихори і випустивши жахливих істот з інших вимірів в реальний світ.

Однією з ключових тем Starfield є прагнення людства до знань, а Shattered Space досліджує небезпечні наслідки, до яких може призвести надмірне захоплення цим прагненням.

Дія доповнення розгортається через кілька тижнів після катастрофічного експерименту, коли Дазра перебуває в безладі. У центрі міста утворився величезний кратер, а жителі відчайдушно шукають зниклих близьких, намагаючись впоратися з обмеженими ресурсами. До хаосу додається зникнення лідера Дому Ва'рууна, а фортеця культу оточена таємничим силовим полем, що залишає фракцію в хаосі.

Starfield Shattered Space: дивіться відео

Презентація, яка тривала понад дев'ять хвилин, була зосереджена в основному на елементах ігрового процесу, демонструючи поєднання сюжетного оповідання, багатого оточення та космічного жаху, які обіцяє подарувати Shattered Space.

За словами Bethesda, доповнення міститиме понад 500 локацій, створених вручну, і обіцяє бути масштабним та захоплюючим.

Цікаво Творець культової Flappy Bird відхрестився від загадкового перезапуску гри

Реліз Shattered Space запланований на 30 вересня і буде доступний на ПК через Steam та Microsoft Store, а також на консолях Xbox Series X та S. Вартість доповнення становитиме 30 доларів, хоча гравці, які володіють преміум або колекційним виданням Starfield, отримають його без додаткових витрат.