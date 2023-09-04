У катсценах Starfield виявили "расистський" баг

Повноцінний реліз гри Starfield відбудеться вже 6 вересня 2023 року, але частина геймерів отримала ранній доступ і можливість зіграти ще з 1 вересня. Вони ж першими й почали зіштовхуватися з проблемами в грі.

Зокрема, з'ясувалося, що не все так добре з внутрішньоігровими роликами Starfield. У них виявили серйозний збій, який дехто навіть може вважати расистським.

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"Расистський" збій у Starfield

Лише ті геймери, які володіють Premium або Constellation Edition гри Starfield, можуть грати в неї за п'ять днів до повноцінного випуску. Цю можливість розробники рекламували як ранній доступ до гри.

Тим часом студія, ймовірно, ретельно усуває всі можливі помилки, з якими можуть зіткнутися гравці. Можливо, навіть готується до їхнього виправлення одразу після випуску.

Одну з помилок, яка потребує негайного виправлення вже помітили геймери. Вона стосується внутрішньоігрових відео. Як помітив спостережливий геймер, під час катсцен темношкірі персонажі раптово отримують білий колір шкіри.

Це, звісно ж, не впливає на нюанси ігрового процесу, але цей факт точно не з приємних. Зокрема, неприємний сюрприз очікує геймерів, які після кількох годин гри нарешті зможуть побачити свого персонажа.