Старі зняли, а нові не додали: Ubisoft не продаватиме російські скіни в Rainbow Six Siege
Джерело:ютуб-канал Rainbow Six Esports
Компанія Ubisoft зняла з продажів тематичні скіни російських кіберспортивних команд. Також останнім не дісталися й нові комплекти для Rainbow Six Siege, які вийшли цими днями.
У ситуації, коли весь світ вводить санкції проти Росії, осторонь не стоять й представники кіберспорту. Роблять вони це досить активно, а особливо ефективно в цьому напрямі працює відома компанія Ubisoft.
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Нове рішення Ubisoft
Розпочнемо з того, що цими днями вона випустила 14 наборів для популярної відеогри Rainbow Six Siege. Кожен комплект присвячений конкретній відомій кіберспортивній команді, яка виступає в цій дисципліні.
Наприклад, українській організації Natus Vincere дістався оперативник з прізвиськом "Mute". Його новий скін виконаний в класичних для NAVI чорно-жовтих кольорах. Також щось схоже можна написати й про фірмову зброю цього бійця.
Представлення нових наборів для Rainbow Six Siege: відео
Мали отримати свої тематичні комплекти й російські організації Virtus.pro та Team Empire. Щоправда, замість цього вони отримали рішення про те, що можуть виступати лише під нейтральними стягами та тегами. Згідно з останньою інформацією, гравці з Virtus.pro будуть грати під назвою Outsiders, а Team Empire – PWNZ.
Також цікаво, що раніше Ubisoft зняла з продажу старі скіни вищезгаданих колективів. А це означає, що тепер ці російські кіберспортивні організації не будуть отримувати свою частину коштів з їхніх продажів.
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