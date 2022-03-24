В ситуации, когда весь мир вводит санкции против России, в стороне не стоят и представители киберспорта. Делают они это достаточно активно, а особенно эффективно в этом направлении работает известная компания Ubisoft.
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Новое решение Ubisoft
Начнем с того, что на днях она выпустила 14 наборов для популярной видеоигры Rainbow Six Siege. Каждый комплект посвящен конкретной известной киберспортивной команде, выступающей в этой дисциплине.
Например, украинской организации Natus Vincere достался оперативник с прозвищем "Mute". Его новый скин выполнен в классических для NAVI черно-желтых цветах. Также что-то похожее можно написать о фирменном оружии этого бойца.
Представление новых наборов для Rainbow Six Siege: видео
Должны были получить свои тематические комплекты и российские организации Virtus.pro и Team Empire. Правда, вместо этого они получили решение о том, что могут выступать только под нейтральными флагами и тегами. Согласно последней информации, игроки из Virtus.pro будут играть под названием Outsiders, а Team Empire – PWNZ.
Также интересно, что ранее Ubisoft сняла с продаж старые скины вышеупомянутых коллективов. А это значит, что теперь эти российские киберспортивные организации не будут получать часть средств из их продаж.
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- Популярный датский комментатор Pimp пригласил украинских беженцев, которые находятся вблизи Ольборга, сыграть с ним в CS:GO. Все матчи он хочет провести в своем офисе.
- Российская киберспортивная организация Team Spirit теперь будет базироваться в сербском Белграде. Она уже успела перевезти туда свои составы из Dota 2 и CS:GO.
- Российская организация Winstrike распустила свой состав из Dota 2 из-за "нестабильной ситуации в регионе".
- Российские игроки из Gambit Esports, выступающие в дисциплине Apex Legends, теперь будут играть под нейтральным флагом и тегом. Также интересно, что Electronic Arts допустит их к своим соревнованиям только в том случае, если они уедут за пределы России.