Продажі Nintendo Switch 2 стартували: компанія намагається боротися зі спекулянтами

Новий Nintendo Switch 2 офіційно надійшов у продаж у США, Японії, Австралії та Європі, і одразу ж зіткнувся з дефіцитом. Хоча початкова реакція покупців за кордоном була неоднозначною через підвищення ціни до 450 доларів, незабаром головною темою стали черги та складнощі з купівлею.

Цього разу Nintendo вирішила серйозно протистояти спекулянтам, які традиційно скуповують консолі для перепродажу за завищеною ціною, інформує 24 Канал з посиланням на PCMag.

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Частину консолей у США було виставлено на продаж у великих мережах електроніки без попереднього замовлення. Це викликало справжній ажіотаж – фанати почали займати місця у чергах ще за кілька годин до відкриття магазинів. Деякі навіть брали вихідний на роботі, щоб встигнути придбати новинку.

Справжні ентузіасти приносили з собою розкладні стільці, теплі речі та ноутбуки для дистанційної роботи. Тим, хто жив поруч із магазинами, пощастило більше – вони могли періодично повертатися в чергу або зайняти місце на наступний день.

Квоти на онлайн-замовлення в США були розподілені ще кілька тижнів тому, тому єдиним варіантом залишалася особиста присутність у магазинах. У деяких містах Nintendo навіть організувала заходи для шанувальників, де вони могли протестувати Switch 2 до початку продажів – і ці події теж збирали чималі черги, іноді до 80 людей, серед яких були навіть відвідувачі з Мексики.

Цікаво, що у Японії процес запуску мав свої особливості. Щоб отримати можливість придбати Switch 2, спершу потрібно було виграти у спеціальній лотереї, і шанс успіху в середньому складав лише один із двадцяти.

До того ж Nintendo встановила додаткові бар’єри – купити консоль могли тільки ті користувачі, які мали обліковий запис у Nintendo протягом щонайменше року та зіграли не менше 50 годин на оригінальному Switch. Місцеві магазини також обмежили участь випадкових покупців у стартовому продажі.

Крім цього, компанія домовилася з популярними онлайн-майданчиками про тимчасову заборону на розміщення оголошень з перепродажем Switch 2. Чи допоможуть ці заходи уникнути спекуляцій і стабілізувати ринок – стане зрозуміло у найближчі тижні.

До речі, дехто з українських користувачів вже отримав Switch 2. З неприємного варто зазначити, що прошивка консолі отримала офіційну підтримку російської мови у той час, як українська відсутня. Слід зауважити, що ні в Україні, ні в Росії продукція Nintendo не продається офіційно.

Напередодні CEO Nvidia Дженсен Хуанг розповів, що Switch 2 отримає спеціальні ШІ процесори, які покращують ігровий досвід в режимі реального часу. Крім того, Switch 2 матиме сучасну графіку з трасуванням променів, підтримкою HDR та зворотну сумісність із попередніми іграми.