У Steam безплатно роздають науково-фантастичну гру, яка поверне вас у минуле

Користувачі платформи Steam мають шанс безкоштовно отримати у свою бібліотеку відеогру у жанрі метроїдванії з науково-фантастичним сетингом.

Steam все частіше підкидає користувачам безплатні проєкти. Черговим таким випадком стала гра під назвою Narvas, повідомляє 24 Канал.

Яка гра безплатна в Steam прямо зараз?

Narvas – це науково-фантастичний сайд-скролер з елементами метроїдванії, який вийшов у світ ще 2022 року.

Він перенесе нас у вигадану космічну колонію та дасть зіграти за Мейса – юного збирача сміття, якого нещодавно підвищили.

Новим завданням героя стане подорож до віддалених планет у пошуках ресурсів, які могли б врятувати колонію від загибелі.

Творці проєкту з Stranga Games та TommahGames описують його як гру, де вам доведеться "подорожувати від завдання до завдання, борючись з ворожими ботами та небезпечними босами на різних планетах", повідомляє Gamerant.

Трейлер гри: дивіться відео

На додачу Narvas має локальний кооперативний режим, що дозволяє двом гравцям проходити кожен рівень пліч-о-пліч.

Окрім того гра має скромні системні вимоги, які дозволять запустити її на будь-якому ПК.

Відгуки на проєкт у Steam знаходять на відмітці в змішані, а 60% рецензій є позитивними. Хвалять зокрема цікавий візуальний стиль гри, який нагадує олдскульні проєкти.

Narvas буде безплатною у магазині Valve до 19:00 за київським часом 25 березня.

