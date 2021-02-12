Знижки на відеоігри до 90%: розпочався масштабний розпродаж у Steam та Epic Games Store
У фірмових онлайн-магазинах Steam та Epic Games Store розпочалися масштабні розпродажі відеоігор. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 90%.
Джерело:24 канал
У крамниці Steam вже розпочався масштабний розпродаж відеоігор на честь Китайського (Місячного) Нового року. А в Epic Games Store ігри зі знижками можна придбати у рамках тематичної події із назвою "Весняний показ 2021". Святкування досить глобальні, тому й знижки отримали більшість дуже популярних тайтлів. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.
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Steam
У фірмовій крамниці Steam розпродаж на честь Китайського Нового року продовжиться до 15 лютого. Також у рамках цієї події кожного дня можна буде отримувати безплатні анімовані стікери. Зі знижками до 90% можна придбати чималу кількість відеоігор, а також різноманітні колекційні набори чи перевидання відомих проєктів. Цікаво, що вперше за зниженою ціною можна придбати Cyberpunk 2077, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.
Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:
- Cyberpunk 2077 – 809 гривень (-10%)
- DOOM Eternal – 264 гривні (-67%)
- Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)
- Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1045 гривень (-35%)
- FIFA 21 – 682 гривні (-69%)
- Mafia: Definitive Edition – 561 гривня (-25%)
- The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 115 гривень (-80%)
- Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 599 гривень (-50%)
- Hades – 263 гривні (-20%)
- DIRT5 – 349 гривень (-50%)
- Total War: WARHAMMER II – 322 гривні (-66%)
Total War: WARHAMMER II можна придбати всього за 322 гривні / світлина із крамниці Steam
Epic Games Store
В онлайн-магазині Epic Games Store за зниженою ціною можна буде придбати відеоігри до 25 лютого. Зі знижками до 75% можна купити чималу кількість відносно нових тайтлів, навіть Cyberpunk 2077 та Assassin's Creed Valhalla. З повним списком знижок можна ознайомитися за цим посиланням.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- Cyberpunk 2077 – 809 гривень (-10%)
- Assassin's Creed Valhalla – 760 гривень (-17%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition – 315 гривень (-50%)
- Watch Dogs: Legion – 614 гривень (-33%)
- Godfall – 561 гривня (-34%)
- Ghostrunner – 445 гривень (-30%)
- Death Stranding – 1080 гривень (-40%)
- Star Wars: Squadrons – 720 гривень (-40%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривень (-75%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)
- Alien: Isolation – 120 гривень (-75%)
- Amnesia: Rebirth – 266 гривень (-30%)
- Immortals Fenyx Rising – 613 гривень (-33%)
Assassin's Creed Valhalla можна придбати зі знижкою у 17% / світлина із крамниці Epic Games Store
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