Скидки на видеоигры до 90%: началась масштабная распродажа в Steam и Epic Games Store
В фирменных онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store начались масштабные распродажи видеоигр. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 90%.
Источник:24 канал
В магазине Steam уже началась масштабная распродажа видеоигр в честь Китайского (Лунного) Нового года. А в Epic Games Store игры со скидками можно приобрести в рамках тематического события под названием "Весенний показ 2021". Празднование достаточно глобальные, поэтому и скидки получили большинство очень популярных тайтлов. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.
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Steam
В фирменном магазине Steam распродажа в честь Китайского Нового года продлится до 15 февраля. Также в рамках этого события каждый день можно будет получать бесплатные анимированные стикеры. Со скидками до 90% можно приобрести большое количество видеоигр, а также разнообразные коллекционные наборы или переиздания известных проектов. Интересно, что впервые по сниженной цене можно приобрести Cyberpunk 2077, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.
Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:
- Cyberpunk 2077 – 809 гривен (-10%)
- DOOM Eternal – 264 гривны (-67%)
- Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)
- Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1045 гривен (-35%)
- FIFA 21 – 682 гривны (-69%)
- Mafia: Definitive Edition – 561 гривна (-25%)
- The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 115 гривен (-80%)
- Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 599 гривен (-50%)
- Hades – 263 гривны (-20%)
- DIRT5 – 349 гривен (-50%)
- Total War: WARHAMMER II – 322 гривны (-66%)
Total War: WARHAMMER II можно приобрести всего за 322 гривны / фотография из магазина Steam
Epic Games Store
В онлайн-магазине Epic Games Store по сниженной цене можно будет приобрести видеоигры до 25 февраля. Со скидками до 75% можно купить большое количество относительно новых тайтлов, даже Cyberpunk 2077 и Assassin's Creed Valhalla. С полным списком скидок можно ознакомиться по этой ссылке.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- Cyberpunk 2077 – 809 гривен (-10%)
- Assassin's Creed Valhalla – 760 гривен (-17%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition – 315 гривен (-50%)
- Watch Dogs: Legion – 614 гривен (-33%)
- Godfall – 561 гривна (-34%)
- Ghostrunner – 445 гривен (-30%)
- Death Stranding – 1080 гривен (-40%)
- Star Wars: Squadrons – 720 гривен (-40%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривен (-75%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)
- Alien: Isolation – 120 гривен (-75%)
- Amnesia: Rebirth – 266 гривен (-30%)
- Immortals Fenyx Rising – 613 гривен (-33%)
Assassin's Creed Valhalla можно приобрести со скидкой в 17% / фотография из магазина Epic Games Store
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