В фирменных онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store начались масштабные распродажи видеоигр. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 90%.

В магазине Steam уже началась масштабная распродажа видеоигр в честь Китайского (Лунного) Нового года. А в Epic Games Store игры со скидками можно приобрести в рамках тематического события под названием "Весенний показ 2021". Празднование достаточно глобальные, поэтому и скидки получили большинство очень популярных тайтлов. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.

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Steam

В фирменном магазине Steam распродажа в честь Китайского Нового года продлится до 15 февраля. Также в рамках этого события каждый день можно будет получать бесплатные анимированные стикеры. Со скидками до 90% можно приобрести большое количество видеоигр, а также разнообразные коллекционные наборы или переиздания известных проектов. Интересно, что впервые по сниженной цене можно приобрести Cyberpunk 2077, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Cyberpunk 2077 – 809 гривен (-10%)

DOOM Eternal – 264 гривны (-67%)

Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1045 гривен (-35%)

FIFA 21 – 682 гривны (-69%)

Mafia: Definitive Edition – 561 гривна (-25%)

The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 115 гривен (-80%)

Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 599 гривен (-50%)

Hades – 263 гривны (-20%)

DIRT5 – 349 гривен (-50%)

Total War: WARHAMMER II – 322 гривны (-66%)

Total War: WARHAMMER II можно приобрести всего за 322 гривны / фотография из магазина Steam

Epic Games Store

В онлайн-магазине Epic Games Store по сниженной цене можно будет приобрести видеоигры до 25 февраля. Со скидками до 75% можно купить большое количество относительно новых тайтлов, даже Cyberpunk 2077 и Assassin's Creed Valhalla. С полным списком скидок можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Cyberpunk 2077 – 809 гривен (-10%)

Assassin's Creed Valhalla – 760 гривен (-17%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 315 гривен (-50%)

Watch Dogs: Legion – 614 гривен (-33%)

Godfall – 561 гривна (-34%)

Ghostrunner – 445 гривен (-30%)

Death Stranding – 1080 гривен (-40%)

Star Wars: Squadrons – 720 гривен (-40%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривен (-75%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Alien: Isolation – 120 гривен (-75%)

Amnesia: Rebirth – 266 гривен (-30%)

Immortals Fenyx Rising – 613 гривен (-33%)

Assassin's Creed Valhalla можно приобрести со скидкой в 17% / фотография из магазина Epic Games Store