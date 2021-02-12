Знижки на відеоігри до 90%: розпочався масштабний розпродаж у Steam та Epic Games Store

У фірмових онлайн-магазинах Steam та Epic Games Store розпочалися масштабні розпродажі відеоігор. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 90%.

У крамниці Steam вже розпочався масштабний розпродаж відеоігор на честь Китайського (Місячного) Нового року. А в Epic Games Store ігри зі знижками можна придбати у рамках тематичної події із назвою "Весняний показ 2021". Святкування досить глобальні, тому й знижки отримали більшість дуже популярних тайтлів. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.

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Steam

У фірмовій крамниці Steam розпродаж на честь Китайського Нового року продовжиться до 15 лютого. Також у рамках цієї події кожного дня можна буде отримувати безплатні анімовані стікери. Зі знижками до 90% можна придбати чималу кількість відеоігор, а також різноманітні колекційні набори чи перевидання відомих проєктів. Цікаво, що вперше за зниженою ціною можна придбати Cyberpunk 2077, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Cyberpunk 2077 – 809 гривень (-10%)

DOOM Eternal – 264 гривні (-67%)

Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1045 гривень (-35%)

FIFA 21 – 682 гривні (-69%)

Mafia: Definitive Edition – 561 гривня (-25%)

The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 115 гривень (-80%)

Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 599 гривень (-50%)

Hades – 263 гривні (-20%)

DIRT5 – 349 гривень (-50%)

Total War: WARHAMMER II – 322 гривні (-66%)

Total War: WARHAMMER II можна придбати всього за 322 гривні / світлина із крамниці Steam

Epic Games Store

В онлайн-магазині Epic Games Store за зниженою ціною можна буде придбати відеоігри до 25 лютого. Зі знижками до 75% можна купити чималу кількість відносно нових тайтлів, навіть Cyberpunk 2077 та Assassin's Creed Valhalla. З повним списком знижок можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Cyberpunk 2077 – 809 гривень (-10%)

Assassin's Creed Valhalla – 760 гривень (-17%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 315 гривень (-50%)

Watch Dogs: Legion – 614 гривень (-33%)

Godfall – 561 гривня (-34%)

Ghostrunner – 445 гривень (-30%)

Death Stranding – 1080 гривень (-40%)

Star Wars: Squadrons – 720 гривень (-40%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривень (-75%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Alien: Isolation – 120 гривень (-75%)

Amnesia: Rebirth – 266 гривень (-30%)

Immortals Fenyx Rising – 613 гривень (-33%)

Assassin's Creed Valhalla можна придбати зі знижкою у 17% / світлина із крамниці Epic Games Store