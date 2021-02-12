Знижки на відеоігри до 90%: розпочався масштабний розпродаж у Steam та Epic Games Store

Джерело:24 канал
У фірмових онлайн-магазинах Steam та Epic Games Store розпочалися масштабні розпродажі відеоігор. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 90%.
У крамниці Steam вже розпочався масштабний розпродаж відеоігор на честь Китайського (Місячного) Нового року. А в Epic Games Store ігри зі знижками можна придбати у рамках тематичної події із назвою "Весняний показ 2021". Святкування досить глобальні, тому й знижки отримали більшість дуже популярних тайтлів. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.
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У фірмовій крамниці Steam розпродаж на честь Китайського Нового року продовжиться до 15 лютого. Також у рамках цієї події кожного дня можна буде отримувати безплатні анімовані стікери. Зі знижками до 90% можна придбати чималу кількість відеоігор, а також різноманітні колекційні набори чи перевидання відомих проєктів. Цікаво, що вперше за зниженою ціною можна придбати Cyberpunk 2077, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.
Total War: WARHAMMER II можна придбати всього за 322 гривні / світлина із крамниці Steam
В онлайн-магазині Epic Games Store за зниженою ціною можна буде придбати відеоігри до 25 лютого. Зі знижками до 75% можна купити чималу кількість відносно нових тайтлів, навіть Cyberpunk 2077 та Assassin's Creed Valhalla. З повним списком знижок можна ознайомитися за цим посиланням.
Assassin's Creed Valhalla можна придбати зі знижкою у 17% / світлина із крамниці Epic Games Store