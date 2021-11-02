У Steam набирає популярність безплатна гра Crab Game, натхненна серіалом "Гра в кальмара"

Розробник-ентузіаст вирішив скопіювати задум сценаристів серіалу, перенісши його у віртуальний світ. Результатом стала гра, що має ось уже понад 92% позитивних відгуків у Steam. Детальніше у матеріалі.

29 жовтня серед десятків тисяч ігор у Steam з'явилася новинка під дивною назвою – Crab Game, яка підозріло нагадала геймерам нашумілий серіал від Netflix "Гра в кальмара".

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Попри явну схожість сам автор проєкту всіляко її заперечує, жартуючи, що його гра "безумовно, не заснована на будь-яких популярних корейських телешоу зі стрімінгових сервісів, оскільки це може призвести до проблем із законом".

Якщо ж без жартів, то справді шкода, що через права на інтелектуальну власність Dani, а саме такий нік розробника, не зміг назвати гру якось на кшталт Squid: The Game аби привернути більше уваги до проєкту, адже він виглядає дійсно дуже весело.

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Наразі Crab Game дозволяє групам до 42 гравців змагатися на 28 картах у 9 режимах. Серед випробувань є новаторські на кшталт аналогу добре відомої усім гри у квача та є й ті, що копіюють серіал, наприклад забіг скляними панелями.

Згідно зі статистикою порталу SteamDB, піковий онлайн гри сягнув відмітки у 36 622 гравців і продовжує рости. Також росте й рівень відгуків у Steam – вже 92% користувачів оцінили проєкт "дуже позитивно". Додає шани грі й те, що вона є абсолютно безкоштовною і ніщо не заважає вам випробувати її разом з друзями просто додавши у свою бібліотеку Steam.