У Steam розпочався новорічний розпродаж: знижки до 90% та номінанти на Steam Awards 2020
У онлайн-магазині Steam розпочався масштабний новорічний розпродаж зі знижками до 90%. Також власники цієї крамниці оголосили номінантів на Steam Awards 2020.
У крамниці Steam вже стартував масштабний новорічний розпродаж. Вже можна придбати чималу кількість відеоігор зі знижками до 90%.
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Новорічний розпродаж
У фірмовій крамниці Steam відеоігри за зниженою ціною можна буде придбати до 5 січня. На цьому розпродажі зі знижками можна купити навіть популярні новинки цієї осені: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us чи Hades. Також можна придбати чималу кількість класичних відеоігор та цікаві видання відомих проєктів.
Найцікавіші пропозиції з новорічного розпродажу у Steam:
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)
- Among Us – 79 гривень (-20%)
- Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривні (-20%)
- Grand Theft Auto V – 314 гривень (-50%)
- Halo: The Master Chief Collection – 287 гривень (-40%)
- Metro Exodus Gold Edition – 348 гривень (-66%)
- Hades – 263 гривні (-20%)
- DOOM Eternal – 264 гривні (-67%)
- Sid Meier's Civilization VI – 131 гривня (-75%)
- Hearts of Iron IV – 119 гривень (-75%)
- Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)
- Kingdom Come: Deliverance – 151 гривня (-60%)
- Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)
- Borderlands 3: Super Deluxe Edition – 649 гривень (-50%)
- Phasmophobia – 197 гривень (-10%)
- Serious Sam 4 – 463 гривні (-20%)
- Destiny 2: Legendary Edition – 681 гривня (-35%)
- Death Stranding – 899 гривень (-50%)
- FIFA 21 – 813 гривень (-63%)
- Middle-earth: Shadow of War – 125 гривень (-80%)
- The Sims 4 – 143 гривні (-88%)
Red Dead Redemption 2 можна придбати зі знижкою у 33% / світлина з порталу The Verge
Steam Awards 2020
Компанія Valve оголосила номінантів на премію Steam Awards 2020. Голосування стартує 22 грудня та продовжиться до 3 січня. Віддати свій голос можна у 10 різноманітних номінаціях (5 відеоігор у кожній). Проголосувати може будь-хто, а також можна отримати спеціальну картку Steam Awards. Переможці отримають прекрасні трофеї та вічну славу.
Гра року:
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys
- Death Stranding
Найкращий візуальний стиль:
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game
- Marvel's Avengers
- Black Mesa
Найкраща гра з видатним сюжетом:
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro: Exodus
- Horizon: Zero Dawn
Гра року для VR:
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- Star Wars: Squadrons
Найкраща гра з тривалою підтримкою:
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
Найкраща кооперативна гра:
- Fall Guys
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
Найбільш інноваційний геймплей:
- Death Stranding
- Control
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Найскладніша гра:
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- FIFA 21
- GTFO
Найкраща медитативна гра:
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory Untitled
- Goose Game
- Factorio
Найкращий саундтрек:
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed: Heat
- Persona 4 Golden
Hades може стати найкращою грою року за версією користувачів Steam / світлина з порталу Gagadget
SteamОнлайн-сервіс цифрового розповсюдження відеоігор та програм, який був розроблений та підтримується компанією Valve. Steam забезпечує встановлення та оновлення відеоігор, хмарні збереження та текстовий чи голосовий зв'язок між користувачами.
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