У онлайн-магазині Steam розпочався масштабний новорічний розпродаж зі знижками до 90%. Також власники цієї крамниці оголосили номінантів на Steam Awards 2020.

У крамниці Steam вже стартував масштабний новорічний розпродаж. Вже можна придбати чималу кількість відеоігор зі знижками до 90%.

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Новорічний розпродаж

У фірмовій крамниці Steam відеоігри за зниженою ціною можна буде придбати до 5 січня. На цьому розпродажі зі знижками можна купити навіть популярні новинки цієї осені: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us чи Hades. Також можна придбати чималу кількість класичних відеоігор та цікаві видання відомих проєктів.

Найцікавіші пропозиції з новорічного розпродажу у Steam:

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Among Us – 79 гривень (-20%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривні (-20%)

Grand Theft Auto V – 314 гривень (-50%)

Halo: The Master Chief Collection – 287 гривень (-40%)

Metro Exodus Gold Edition – 348 гривень (-66%)

Hades – 263 гривні (-20%)

DOOM Eternal – 264 гривні (-67%)

Sid Meier's Civilization VI – 131 гривня (-75%)

Hearts of Iron IV – 119 гривень (-75%)

Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)

Kingdom Come: Deliverance – 151 гривня (-60%)

Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)

Borderlands 3: Super Deluxe Edition – 649 гривень (-50%)

Phasmophobia – 197 гривень (-10%)

Serious Sam 4 – 463 гривні (-20%)

Destiny 2: Legendary Edition – 681 гривня (-35%)

Death Stranding – 899 гривень (-50%)

FIFA 21 – 813 гривень (-63%)

Middle-earth: Shadow of War – 125 гривень (-80%)

The Sims 4 – 143 гривні (-88%)

Red Dead Redemption 2 можна придбати зі знижкою у 33% / світлина з порталу The Verge

Steam Awards 2020

Компанія Valve оголосила номінантів на премію Steam Awards 2020. Голосування стартує 22 грудня та продовжиться до 3 січня. Віддати свій голос можна у 10 різноманітних номінаціях (5 відеоігор у кожній). Проголосувати може будь-хто, а також можна отримати спеціальну картку Steam Awards. Переможці отримають прекрасні трофеї та вічну славу.

Гра року:

Red Dead Redemption 2

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys

Death Stranding

Найкращий візуальний стиль:

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There Is No Game

Marvel's Avengers

Black Mesa

Найкраща гра з видатним сюжетом:

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro: Exodus

Horizon: Zero Dawn

Гра року для VR:

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

Star Wars: Squadrons

Найкраща гра з тривалою підтримкою:

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

Найкраща кооперативна гра:

Fall Guys

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

Найбільш інноваційний геймплей:

Death Stranding

Control

Superliminal

Noita

Teardown

Найскладніша гра:

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

FIFA 21

GTFO

Найкраща медитативна гра:

The Sims 4

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory Untitled

Goose Game

Factorio

Найкращий саундтрек:

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed: Heat

Persona 4 Golden

Hades може стати найкращою грою року за версією користувачів Steam / світлина з порталу Gagadget