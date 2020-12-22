В Steam началась новогодняя распродажа: скидки до 90% и номинанты на Steam Awards 2020
В онлайн-магазине Steam началась масштабная новогодняя распродажа со скидками до 90%. Также владельцы этого магазина объявили номинантов на Steam Awards 2020.
В магазине Steam уже стартовала масштабная новогодняя распродажа. Уже можно приобрести большое количество видеоигр со скидками до 90%.
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Новогодняя распродажа
В фирменном магазине Steam видеоигры по сниженной цене можно будет приобрести до 5 января. На этой распродаже со скидками можно купить даже популярные новинки этой осени: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us или Hades. Также можно приобрести большое количество классических видеоигр и интересные издания известных проектов.
Самые интересные предложения из новогодней распродажи в Steam:
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)
- Among Us – 79 гривен (-20%)
- Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривны (-20%)
- Grand Theft Auto V – 314 гривен (-50%)
- Halo: The Master Chief Collection – 287 гривен (-40%)
- Metro Exodus Gold Edition – 348 гривен (-66%)
- Hades – 263 гривны (-20%)
- DOOM Eternal – 264 гривны (-67%)
- Sid Meier's Civilization VI – 131 гривна (-75%)
- Hearts of Iron IV – 119 гривен (-75%)
- Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)
- Kingdom Come: Deliverance – 151 гривна (-60%)
- Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)
- Borderlands 3: Super Deluxe Edition – 649 гривен (-50%)
- Phasmophobia – 197 гривен (-10%)
- Serious Sam 4 – 463 гривны (-20%)
- Destiny 2: Legendary Edition – 681 гривна (-35%)
- Death Stranding – 899 гривен (-50%)
- FIFA 21 – 813 гривен (-63%)
- Middle-earth: Shadow of War – 125 гривен (-80%)
- The Sims 4 – 143 гривны (-88%)
Red Dead Redemption 2 можно приобрести со скидкой в 33% / фотография с портала The Verge
Steam Awards 2020
Компания Valve объявила номинантов на премию Steam Awards 2020. Голосование стартует 22 декабря и продлится до 3 января. Отдать свой голос можно в 10 различных номинациях (5 видеоигр в каждой). Проголосовать может любой, а также можно получить специальную карточку Steam Awards. Победители получат прекрасные трофеи и вечную славу.
Игра года:
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys
- Death Stranding
Лучший визуальный стиль:
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game
- Marvel's Avengers
- Black Mesa
Лучшая игра с выдающимся сюжетом:
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro: Exodus
- Horizon: Zero Dawn
Игра года для VR:
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- Star Wars: Squadrons
Лучшая игра с длительной поддержкой:
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
Лучшая кооперативная игра:
- Fall Guys
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
Самый инновационный геймплей:
- Death Stranding
- Control
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Самая сложная игра:
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- FIFA 21
- GTFO
Лучшая медитативная игра:
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory Untitled
- Goose Game
- Factorio
Лучший саундтрек:
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed: Heat
- Persona 4 Golden
Hades может стать лучшей игрой года по версии пользователей Steam / фотография с портала Gagadget
SteamОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ, который был разработан и поддерживается компанией Valve. Steam обеспечивает установку и обновление видеоигр, облачные сохранения и текстовую или голосовую связь между пользователями.
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