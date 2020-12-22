В онлайн-магазине Steam началась масштабная новогодняя распродажа со скидками до 90%. Также владельцы этого магазина объявили номинантов на Steam Awards 2020.

В магазине Steam уже стартовала масштабная новогодняя распродажа. Уже можно приобрести большое количество видеоигр со скидками до 90%.

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Новогодняя распродажа

В фирменном магазине Steam видеоигры по сниженной цене можно будет приобрести до 5 января. На этой распродаже со скидками можно купить даже популярные новинки этой осени: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us или Hades. Также можно приобрести большое количество классических видеоигр и интересные издания известных проектов.

Самые интересные предложения из новогодней распродажи в Steam:

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Among Us – 79 гривен (-20%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривны (-20%)

Grand Theft Auto V – 314 гривен (-50%)

Halo: The Master Chief Collection – 287 гривен (-40%)

Metro Exodus Gold Edition – 348 гривен (-66%)

Hades – 263 гривны (-20%)

DOOM Eternal – 264 гривны (-67%)

Sid Meier's Civilization VI – 131 гривна (-75%)

Hearts of Iron IV – 119 гривен (-75%)

Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)

Kingdom Come: Deliverance – 151 гривна (-60%)

Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)

Borderlands 3: Super Deluxe Edition – 649 гривен (-50%)

Phasmophobia – 197 гривен (-10%)

Serious Sam 4 – 463 гривны (-20%)

Destiny 2: Legendary Edition – 681 гривна (-35%)

Death Stranding – 899 гривен (-50%)

FIFA 21 – 813 гривен (-63%)

Middle-earth: Shadow of War – 125 гривен (-80%)

The Sims 4 – 143 гривны (-88%)

Red Dead Redemption 2 можно приобрести со скидкой в 33% / фотография с портала The Verge

Steam Awards 2020

Компания Valve объявила номинантов на премию Steam Awards 2020. Голосование стартует 22 декабря и продлится до 3 января. Отдать свой голос можно в 10 различных номинациях (5 видеоигр в каждой). Проголосовать может любой, а также можно получить специальную карточку Steam Awards. Победители получат прекрасные трофеи и вечную славу.

Игра года:

Red Dead Redemption 2

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys

Death Stranding

Лучший визуальный стиль:

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There Is No Game

Marvel's Avengers

Black Mesa

Лучшая игра с выдающимся сюжетом:

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro: Exodus

Horizon: Zero Dawn

Игра года для VR:

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

Star Wars: Squadrons

Лучшая игра с длительной поддержкой:

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

Лучшая кооперативная игра:

Fall Guys

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

Самый инновационный геймплей:

Death Stranding

Control

Superliminal

Noita

Teardown

Самая сложная игра:

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

FIFA 21

GTFO

Лучшая медитативная игра:

The Sims 4

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory Untitled

Goose Game

Factorio

Лучший саундтрек:

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed: Heat

Persona 4 Golden

Hades может стать лучшей игрой года по версии пользователей Steam / фотография с портала Gagadget