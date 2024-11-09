Остання версія клієнта Steam більше не сумісна з популярними версіями Windows

Нещодавнє оновлення клієнта Steam від 5 листопада принесло неприємний сюрприз власникам версій Windows 7 та 8. Відтепер Steam не працює на цих операційних системах, тож користувачі більше не зможуть отримувати актуальні оновлення.

Хоча офіційна підтримка цих операційних систем закінчилася 1 січня 2024 року, клієнт Steam продовжував працювати на Windows 7 і 8 до цього часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт платформи.

Читайте на сайті Творці STALKER 2: Серце Чорнобиля показали новий геймплейний трейлер і геймери у захваті

Що тепер?

Користувачі Windows 7 і 8 більше не отримуватимуть автоматичних оновлень для Steam. Таким користувачам рекомендується звернутися до розділу поширених запитань для отримання більш детальної інформації.

, остання версія клієнта Steam більше не працюватиме на macOS 10.13 або 10.14. Користувачі цих версій ОС не зможуть автоматично оновитися до нової версії клієнта Steam.

Відмова від Windows 7 і 8 не є несподіванкою після рішення Microsoft припинити технічну підтримку і підтримку безпеки для цих версій у січні 2023 року. З припиненням оновлень Microsoft ці системи також втрачають сумісність з найновішими бібліотеками DirectX і підтримку нових драйверів, що робить їх все більш застарілими для сучасних ігрових потреб.

Геймерам, які все ще використовують Windows 7 або 8, рекомендується розглянути можливість переходу на новішу ОС, наприклад, Windows 10, яка буде підтримуватися до 14 жовтня 2025 року.

Дивіться також Видавець GTA VI відповів на свіжі спекуляції щодо переносу гри

Щоб зберегти повний доступ до функцій і переваг безпеки Steam користувачам все ж доведеться оновити операційку. Крім того, це позитивно вплине на їх безпеку, адже старі системи стають все вразливішими до поширених атак гакерів.